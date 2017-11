OPINIE / Zombi Sector 1. Rapid nu moare, iar Academia Rapid nu poate sa invie!

Iata cele 4 vesti ingrijoratoare pentru rapidisti.

Autor: Gabriel Chirea



Desi Academia Rapid, clubul la care Daniel Pancu si Daniel Niculae sunt conducatori si jucatori, iar Ovidiu Burca si Constantin Schimacher ocupa posturile de manager, respectiv antrenor, atrage nostalgicii rapidisti la stadion, iar din 2020 va avea la dispozitie si un stadion nou-nout, vestile aparute in ultimele doua luni nu sunt prea imbucaratoare pentru cei care inca mai cred ca este un proiect al renasterii, serios si de viitor, care sa le readuca inapoi clubul curat si iubit.

In fiecare luna apare cate o stire care sa dinamiteze intreaga constructie gandita de primarul Tudorache si sa faca acest club sa para o solutie temporara, o ghidusie de moment.

1. In luna septembrie, Tribunalul Bucuresti a hotarat ca oficialii Asociatiei Municipale de Fotbal Bucuresti (AMFB), care au inscris direct in Liga a 4-a echipele Academia Rapid, CSA Steaua, ACS FC Dinamo si Carmen, sunt "persoane care nu aveau calitatea de reprezentant legal al Asociatiei" la momentul deciziei. Printre hotararile luate de Comitetul Executiv al AMFB si lovite de nulitate se numara desemnarea ultimelor doua campioane ale Ligii a 4-a, omologarea rezultatelor, inscrierea echipelor si organizarea campionatelor din sezonul curent. Cele patru echipe, printre care si Academia Rapid, au fost inscrise direct in Liga a 4-a prin decizia aceluiasi nelegal Comitet Executiv.

2. In aceasta saptamana, Judecatoria Sectorului 1 a respins cererea prin care Academia Rapid solicita dreptul la personalitate juridica printr-o alta asocitie, Asociatia Club Sportiv Academia Rapid 1923. Desi decizia nu este definitiva si poate fi atacata prin recurs in termen de cinci zile, fara personalitate juridica echipa nu poate promova la finalul acestui sezon, deoarece regulamentul Ligii a 3-a prevede ca cluburile sa aiba personalitate juridica. In plus, Academia Rapid nu poate obtine nici finantare din partea Primariei Sectorului 1, daca decizia este pastrata.



3. Desi se prezinta din postura de continuatoare a Rapidului istoric, echipa lui Tudorache nu are inca palmaresul si se pare ca va mai trece ceva vreme pana sa il detina. Reprezentantii Primariei Sector 1 au obtinut dreptul temporar de folosinta al marcii "Rapid", contra unei chirii lunare de 5.000 de euro, si credeau ca le va fi usor sa il obtina definit odata cu organizarea licitatiei, pentru o suma preconizata la 400.000 de euro. Lichidatorul judiciar al SC FC Rapid SA, Sierra Quadrant, a anuntat organizarea licitatiei pe 23 noiembrie, iar suma stabilita initial de Adunarea Creditorilor, al carei principal reprezentant este Azuga Waters, firma controlata de Valerii Moraru, de 3.060.000 de euro plus TVA nu a atras niciun doritor. Aceasta a fost a doua licitatie amanata, dupa ce nici la prima, programata pe 9 noiembrie, nu se prezentase nimeni. Urmatoarea licitatie pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid a fost stabilita de lichidatorul judiciar pentru 15 decembrie, iar pretul de pornire va fi cu 10% mai mic decat cel precedent, mai exact 2,754 milioane de euro plus TVA. In cazul in care nici la aceasta licitatie nu se va prezenta nimeni, pretul de pornire la urmatoarea va scadea direct la 1,7 milioane de euro.

4. Ca sa va faceti o ideea despre seriozitatea noului "Mecena" al Rapidului, Primaria Sectorului 1, condusa de Daniel Tudorache (PSD), trebuie amintit modul in care s-a desfasurat licitatia pentru desemnarea firmei castigatoare care se va ocupa pentru urmatorii patru ani, in schimbul a aproape 3 milioane de euro, de revista "Buletinul informativ al Primariei Sectorului 1". Desi la licitatie s-au inscris entitati media puternice si cu experienta, precum Monitorul Oficial si grupurile Ringier Romania si Burda Romania, castigatoare au fost alese firmele Romprint Fusion SRL (domeniul de activitate principal este "Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc" / adresa sediului social este Piata Presei Libere nr. 1, depozit subteran) si SC Cross Media Premium SRL (principal obiect de activitate "Activitati de consultanta pentru afaceri si management" / sediul social este intr-un apartament de bloc din Colentina).

Cele doua companii au, pe hartie, un total de patru angajati, care vor trebui sa se ocupe de la redactare si editare (cu jurnalisti, editori si fotoreporteri) pana la distributia publicatiei gratuite pe teren. Primaria si primarul Tudorache, acuzati de o parte a fanilor rapidisti, inca de la implicarea in preluarea Rapidului, ca doresc doar sa isi creeze imagine pozitiva, capital electoral si sa cheltuie nejustitificat bani destinati altor investitii urgente, au dovedit cu ocazia acestei licitatii ca sunt pasageri intr-un tren cea a parasit in viteza Gara Transparentei.