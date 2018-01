OPINIE // Stan Patitu’ si Ioana Bran. Sportul romanesc va fi condus de o deputata de 31 de ani, fara experinta in domeniu

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cu cea mai slaba clasare pe medalii din istorie la ultima Olimpiada, cu o infrastructura invechita si insuficienta, cu o finantare slaba si netransparenta, cu o viziune bezmetica si cu o baza de selectie din ce in ce mai restransa, sportul romanesc a ajuns sa fie dat pe mana secretarei de 31 de ani de la Camera Deputatilor, mostenitoarea unui palincar milionar din judetul Satu Mare.



Noul sef al sportului romanesc in Guvernul Dancila va fi Ioana Bran, absolventa a Facultatii de Stiinte Economice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, care detine un masterat in audit si expertiza contabila. Ea a intrat in politica in 2010, doi ani mai tarziu fiind aleasa consilier judetean pe listele USL Satu Mare, iar din 2016 este deputat in circumscriptia electorala nr.32 Satu-Mare. In acest moment, detine functiile de presedinte al Tineretului Social Democrat din Satu Mare si de vicepresedinte al Organizatiei Judetene a PSD. Fratele sau, Daniel Bran, a fost retinut de DNA, in 2013, si condamnat, in 2015, de Curtea de Apel Bucuresti, la doi ani de inchisoare pentru trafic de influenta, pentru o mita in valoare de 400.000 euro primita de la un denuntator, caruia i-ar fi promis ajutorul pentru scoaterea de sub urmarire penala pe langa un magistrat din cadrul DNA Oradea.



Daca in alte tari europene sportul este un domeniu important, luat in serios si folosit pentru a crea o imagine pozitiva tarii, pentru a disciplina si responsabiliza tinerii sau pentru a pastra populatia sanatoasa, in Romania ultimilor 28 de ani sportului i s-au aruncat firimiturile de la masa politicii, fiind folosit mai ales pentru a batjocori banul public, pentru a da tunuri imobiliare si pentru a ajuta politicienii sa castige capital electoral prin apropierea de imaginea sportivilor importanti.



Dupa 1990, au condus MTS Mircea Angelescu, Bogdan Niculescu-Duvaz, Ioan Moldovan, Gheorghe Angelescu, Alexandru Mironov, Mihai-Sorin Stanescu, Crin Antonescu, Georgiu Gingaras, Monica Iacob-Ridzi, Luminita Placinta, Nicolae Banicioiu, Gabriela Szabó, Elisabeta Lipa, Marius Dunca si urmeaza Ioana Bran. Doar primul, Mircea Angelescu, avea experienta extinsa in sport (presedinte si vicepresedinte FRF) si doar Szabo si Lipa au fost sportivi de renume international cu rezultate exceptionale. Restul au fost "aparatcici" fara experienta in managementul sportiv, urniti de la spate de interesele partidelor politice, care au impins sportul romanesc in unghiul mort al neputintei si indiferentei in care se afla acum.



Nu se stie daca in afara de lectiile de pilates si kangoo jumps sau de votarea finantarii clubului de fotbal Olimpia Satu Mare, in calitate de consilier judetean (club care, de altfel, a intrat in faliment in aceasta iarna, din cauza ca acelasi Consiliu Judetean i-a blocat finantarea), domnisoara Bran a mai avut alte legaturi cu sportul. Dar nu-i bai, are timp sa faca calificarea la locul de munca, adica sa invete sporturile si sportivii din subordinea sa pana la Jocurile Olimpice din 2020, ca de elaborarea de strategii sau de actualizarea cadrului legislativ nu cred ca mai poate fi vorba...