OPINIE | Pe bune! Cat mai are de gand Ilie Nastase sa arate degetul mijlociu Romaniei?

Ilie Nastase devine pe zi ce trece dovada suprema ca orice ar face Romania pentru fii sai ratacitori, tot o vor ura, ca in tara noastra se imbatraneste urat, ca trebuie sa incepem sa facem o deosebire clara intre un sportiv si rezultatele sale si omul si comportamentul din afara terenului, dar si ca de unde nu e, nici Dumnezeu nu mai cere.

Zilele acestea am aflat dintr-o stire ca Ilie Nastase (71 de ani), fostul mare jucator roman de tenis, a primit oferta de a deveni consul onorific al Cehiei in Romania din partea lui Lubomir Zaoralek, ministrul ceh de Externe. In loc sa zambeasca si sa refuza elegant oferta, "Nasty" a acceptat si a mai si aruncat o noua galeata de zoaie pe imaginea Romaniei, transmitandu-le cehilor ca "este o mare onoare. Tara mea nu mi-a oferit aceasta oportunitate, dar dumneavoastra mi-ati oferit aceasta ocazie si o apreciez". Stirea vine in contextul in care Nastase detinea inca din martie 2014 un pasaport diplomatic inmanat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul de la acea data, Titus Corlatean, pentru ca a promovat imaginii Romaniei in lume. Alaturi de alte personalitati marcante ale vietii diplomatice, culturale si sportive, el fusese desemnat drept "ambasador al turismului romanesc", in cadrul proiectului "Romania promovata prin valori", initiat de Maria Grapini, fostul ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri si Turism.

Cariera de sportiv a lui Nastase se prezinta in felul urmator: castigator de US Open (1972) si French Open (1973), dublu finalist la Wimbledon (1972, 1976), plus triplu finalist al Cupei Davis (1969, 1971, 1972) si de 4 ori castigator a ATP World Tour Finals ( 1971, 1972, 1973 si 1975). De asemenea, a fost primul numar 1 mondial in ierarhia ATP, intre 23 august 1973 si 2 iunie 1974, este inca clasat in top 10 al jucatorilor care au castigat mai mult de 100 turnee profesioniste (58 la simplu si 45 la dublu) si a fost admis in International Tennis Hall of Fame in 1991. O cariera exceptionala, care va fi cu greu egalata de un alt tenismen roman in viitorul apropiat, dar care a oferit numeroase arogante si momente scandaloase de-a lungul timpului, de la jigniri si sicane pentru adversari, injuraturi si degete mijlocii aratate arbitrilor, pana la umiliri ale spectatorilor si jurnalistilor si drame familiale desfasurate in public, terminate cu lovirea consoartei.

Desi spunea, in 2016, dupa problemele intampinate cu organizarea turneului BRD Nastase Tiriac Trophy la Arenele BNR ca "eu si Tiriac am fost tratati ca niste gunoaie", sa vedem si cum Ilie Nastase a fost umilit de Romania, tara careia i-a dat atat de mult ca sportiv, dar pentru care a facut atat de putine lucruri pozitive incepand cu retragerea sa din activitate din 1985.

Desi este un afacersit de suscces, detinand de-a lungul timpului posturi de radio, licenta de import pentru marci de sampanie de lux, lantul local de fast-fooduri operate sub brandul McDonald's in Republica Moldova sau diverse proprietati imobiliare, Nastase se gaseste pe lista personalitatilor din lumea sportului carora MTS le acorda o indemnizatie de merit a cate 2.700 de lei. De asemenea, el ar mai trebui sa primeasca si o pensie militara consistenta, din postura de general-maior in rezerva al Armatei Romane. Desi nu e foarte clar daca a facut macar stagiul militar, fostul sportiv a reusit sa acumuleze grade militare si a ajuns sa le fie superior soldatilor de meserie, cu zeci de ani de cariera si stagii in teatre de razboi. Avem noroc ca nu mai este considerat rezervist din cauza varstei, pentru ca altfel am fi fost nevoiti sa atacam inamicul cu racheta lui de tenis. Nastase a fost criticat des in ultimii ani pentru ca poarta tinuta de general de cate ori vrea si unde vrea, inclusiv la turneele de tenis de la Roland Garros si Wimbledon, ca poarta accesorii care nu au nimic in comun cu uniforma militara sau ca a venit imbracat in uniforma la deschiderea oficiala a unui magazin al sotiei sale, Brigitte, prilej cu care a izbucnit si un scandal legat de presupuse violente conjugale. De asemenea, desi general, Nastase a adus prejudicii de imagine destul de mari MApN, deoarece a luat mereu partea echipei lui Becali in disputa pentru marca "Steaua" dintre CSA si FCSB si a avut afirmatii denigratoare la adresa Statului Roman si a uniformei pe care o etaleaza. Desi lucrurile fusesera transate in justitie, el a dorit chiar sa mearga in audienta la ministrul Dusa in calitate de "avocat" al lui Gigi Becali, dar a fost refuzat de catre acesta.

Pe langa cele doua surse de venit, fostul tenismen ar trebui sa mai primeaca si pensia speciala de fost parlamantar, deoarece intre 2014 si 2016 a ocupat postul de senator intr-un colegiu electoral din Bucuresti, lasat vacant de demisia lui Dan Voiculescu, reprezentand pe rand PC, PSD si UNPR. Despre activitatea de reprezentant al poporului, el spunea ca "votam legi care nu ni se spune ce sunt, se voteaza cand liderul de grup ridica degetul in sus, dupa aia cu degetul in jos, si uite-asa. Dar nu stim ce votam, nu ni se spune (...) Fac doar 1.000 de euro pe luna. Asa suntem noi platiti, senatorii Romaniei. Eu doar sa mananc un mic dejun si un pranz in fiecare zi ma costa 1.000 euro". Legatura acestuia cu politica era insa mai veche. Se spune ca, in 1994, Nastase a trecut peste pierderile de cel putin 600.000 de dolari in "Afacerea Cuponiada", jucand partide de tenis cu oameni mai instariti, onorariul sau fiind de 4.000 de dolari pe meci, dar si ipotecand mai multe proprietati. Salvarea ar fi venit dupa ce a acceptat sa candideze din partea PDSR la functia de primar al Capitalei, in 1996.

Nu mai punem la socoteala ca cheltuielile cu pregatirea incepand cu perioada junioratului au fost platite de catre statul roman, in conditiile in care un junior roman din prezent este pe cont propriu si trebuie sa abandoneze tenisul de inalta performanta, daca parintii nu ii pot plati cheltuielile de minim 1.000 de euro lunar. Dar Ilie Nastase a primit Baza Sportiva Vointa de la Statul Roman, situata intr-o zona selecta a Bucurestiului si avand iesire la Lacul Floreasca. Presa scria ca, in 2001, RAAPPS i-a mai inchiriat un teren de 16.000 metri patrati, vecin cu baza, "pentru marirea suprafetei pe care urmeaza sa construiasca Academia de Tenis". Trei ani mai tarziu, Nastase a cumparat terenul de la RAAPPS, iar pe 1 noiembrie 2004 a semnat procesul-verbal de negociere directa. Dupa nici trei saptamani, proaspatul proprietar vindea terenul unei firme contra sumei de 1,4 milioane de euro. In 2013, dupa 13 ani de proces, Nastase a intrat in posesia bazei sportive. Desi promitea construirea unei arene multifunctionale si crearea uneia dintre cele mai mari academii de tenis din Romania si din Estul Europei, el a reusit deocamdata doar sa scoata din circuitul sportiv cele doua terenuri de fotbal ale bazei si sa conserve terenurile de tenis existente in momentul preluarii, fara ca marile investitii anuntate sa se intrevada la orizont.

Si scurta cariera de presedinte al Federatiei Romane de Tenis s-a incheiat abrupt, in 2008, printr-o demisie. Printre motivele invocate se regaseau intarzierea intrarii Bazei Vointa in proprietatea sa si faptul ca presa centrala scrisese ca FRT ar fi umflat cheltuielile de organizare ale meciului de Cupa Davis dintre Romania si Franta, care avusese loc la Sibiu.

Beneficiile de imagine ale Romaniei aduse in ultimii ani de domnul Nastase au culminat cu suspendarea-record primita in aceasta vara din partea ITF, in calitate de capitanul nejucator al echipei de Fed Cup a Romaniei. El a primit o suspendare de 3 ani, care va expira abia in decembrie 2020, si o amenda de 10.000 de dolari, dupa incidentele de la meciul de Fed Cup contra Marii Britanii. Atunci, Nastase a facut o criza de nervi, a jignit o jurnalista britanica, dar si pe jucatoarea Johanna Konta si pe capitanul nejucator al adversarelor, Anne Keothavong, dupa ce anterior, la conferinta de presa, avusese remarci rasiste la adresa Serenei Williams, liderul clasamentului WTA. Din cauza deciziei, Nastase a fost interzis in Loja Regala de la Wimbledon si nu a mai primit acreditare la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, de altfel el nemaiavand acces la competitiile ITF si interzicandu-i-se prezenta chiar si in zonele VIP sau zone oficiale de la BRD Bucharest Open. Rod Laver, considerat de multi cel mai mare jucator de tenis din toate timpurile, a scris in autobiografia sa ca insultele pe care Nastase le adresa adversarilor, arbitrilor si spectatorilor erau scandaloase si ca i-ar fi transmis personal ca "esti o rusine! A fost cea mai dizgratioasa demonstratie de tenis pe care am vazut-o vreodata. Distrugi imaginea jocului nostru. Toti vrem sa castigam, insa nu in modul in care o faci tu. Nu voi mai juca niciodata impotriva ta si nici macar nu vreau sa mai fii parte din turul nostru".

Respect imensa sa cariera de jucator de tenis, dar si Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer sau Rafael Nadal au fost sau sunt sportivi cel putin la fel de mari ca Nastase si nu par sa aiba aceste episoade de teribilism duse la extrem. In momentul de fata, nu stiu cat mai ajuta sportul romanesc faptul ca Ilie Nastase se lauda ca s-a culcat cu 2.500 de femei sau obiceiurile sale de copil rasfatat, dar probabil ca ar trebui sa incerce sa se maturizeze, chiar daca a trecut de 70 de ani, si sa se gandeasca serios la ce a realizat constructiv pentru tenisul romanesc incepand cu 1985, momentul cand a renuntat la cariera de sportiv. E adevarat ca nu multi tenismeni au castigat turnee de Grand Slam, dar in loc sa se planga in continuu de nedreptatile si umilinta la care este supus de Statul Roman, poate ar trebui sa mai lase deoparte ifosele de vedeta. Nu de alta, dar se stie ca o statuie amplasata prea sus se va strica cu atat mai mult atunci cand aluneca de pe soclu...

