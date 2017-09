Opinie Gabriel Chirea: Orgie sau urgie la nationala? Ce il recomanda pe Contra ca sa devina noul selectioner al Romaniei?

Dupa rezultatele si dupa evolutiile lui Dinamo din acest sezon, incepem sa ne intrebam serios cum a ajuns Cosmin Contra sa fie pe lista scurta a posibililor inlocuitori ai lui Christoph Daum.

Autor: Gabriel Chirea



Din ce intelegem, din cauza ca Dan Petrescu, Gica Hagi, Mircea Rednic si Ladislau Boloni sunt sub contracte ferme cu echipele lor de club, pentru postul de selectioner a ajuns sa se lupte Cosmin Contra cu "shadow coaches" Mihai Stoichita si Ionut Badea.



Este foarte curioasa nominalizarea lui Contra, un antrenor care mai are putin si poate fi concediat de Dinamo, o echipa pe care a pregatit-o in acest inceput de sezon doar pentru o eliminare onorabila in fata lui Athletic Bilbao, in preliminariile Europa League, pentru un loc in afara zonei de play-off si pentru o forma sportiva execrabila.



Cine a urmarit ultimele meciuri ale dinamovistilor a remarcat ca tactica lui Contra e stupefianta, mai ales in meciurile mai echilibrate cand echipa sa devine una liliputana, cu o lungime de 10-15 metri in jurul propriului careu de 16 metri, si ca este cuprinsa de panica la fazele fixe. Sau ca Dinamo este una dintre cele mai slab pregatite fizic echipe din Liga 1, "cainii" cazand fizic inca din minutul 50, motiv pentru care fotbalistii ajung in genunchi la finalul meciurilor, cand Anton&co. parca participa la un pelerinaj la Manastirea Prislop. Si asta in conditiile in care "Gurita" l-a adus pe preparatorul fizic Javi Reyes din Spania, a girat pentru profesionalismul lui, iar presa a dezvaluit ca ibericul ar avea un salariu de 10.000 de euro pe luna.



Lui Daum i s-a reprosat ca nu are ochiul format pentru fotbalul romanesc, nereusind sa convoace cei mai valorosi jucatori si nici sa intinereasca masiv lotul in perspectiva Euro 2020. Ce ar mai fi de comentat, daca Contra i-a pastrat in lot pe Penedo, Romera, Oliva sau Maric si i-a adus pe Katsikas, ca sa "betoneze" defensiva dinamovista, si pe Albin, ca sa rupa norii in atac. Sau daca amintim ca Dinamo si-a imprumutat in aceasta vara cei mai buni 22 de tineri jucatori la echipe din primele trei divizii din Romania.



Daca Daum a fost categorisit ca "Silent Chris", deoarece nu reusea sa isi ia inima in dinti si sa se ridice de pe banca de rezerve pentru a le da indicatii jucatorilor si nici nu stia macar limba romana, Contra cade in cealalta extrema. Fostul fundas are niste iesiri pe marginea terenului de zici ca are dubla personalitate: uneori pare ca i-au intrat furnici in pantaloni si e disperat sa le scoata de acolo, alteori ii cade buza si se uita in gol fara sa mai scoata vreun cuvant.



Daum nu avea experienta de selectioner si, in multe ocazii, lucrul acesta s-a vazut, poate ne-a costat chiar calificarea la Euro 2018. Insa, germanul antrena din 1986 si a castigat campionatul in Germania, Turcia si Austria, plus alte cateva cupe, in timp ce Contra se uita la o vitrina cu o Cupa a Romaniei castigata cu Petrolul si o Cupa a Ligii luata cu Dinamo, unii mai rautaciosi amintind deja ca echipele erau in mare parte construite de alti ei (Rednic, Andone), dar se poate lauda si cu niste aventuri la Alcorcón, Guangzhou R&F sau Fuenlabrada.

De asemenea, se aminteste mereu de faptul ca Daum a fost implicat la un moment dat intr-un presupus scandal cu droguri si dame de companie, din cauza caruia cariera sa a luat-o serios la vale si a ajuns atat de rau incat a trebuit sa accepte propunerea FRF, dupa doi ani de stat pe bara. Daca intr-adevar Contra si Adi Mutu vor face echipa si la echipa nationala, atunci situatia nu se va schimba foarte mult in bine din punct de vedere al imaginii. Suspendarea lui Mutu din perioada Chelsea pentru consum de cocaina o stim cu totii, dar si de escapadele celor doi colegi de nationala povestite cu lux de amanunte pentru presa britanica de Laura Andresan, fosta actrita de filme pentru adulti.

Asa ca ne intrebam si noi: va urma orgia sau urgia pentru echipa nationala? Sau vom ajunge sa il regretam pana si pe Daum...

Voi ce credeti?