OPINIE | "Generatia de malachit" prinde din urma si intrece "Generatia de Aur"

Chiriches si coechipierii sai, spaima cardiacilor ce le urmaresc evolutiile in tricoul nationalei Romaniei, necalificati la vreun Campionat Mondial si cu o evolutie astenica la Europeanul din 2016, au inceput sa adune selectii pe banda rulanta. Pare un sacrilegiu ca jucatorii din actuala generatie sa isi faca loc in topul prezentelor la nationala, dar trebuie sa ne obisnuim cu ideea, intr-o vreme cand se joaca 8-10 meciuri pe an.

Autor: Gabriel Chirea

Vlad Chiriches (28 de ani) a fost sarbatorit inaintea amicalului cu Olanda de Cosmin Contra si FRF deoarece a bifat a 50-a selectie pentru reprezentativa noastra si pentru ca a intrat in top 10 fotbalisti romani dupa numarul de meciuri in care a purtat banderola de capitan. Dincolo de faptul ca s-a dovedit ulterior ca fundasul lui Napoli era de fapt la al 53-lea meci pentru Romania, actualul capitan al nationalei este exemplul perfect ca, intr-o era cand se joaca 4-5 meciuri oficiale si 4-5 amicale in fiecare an, recordurile de prezenta pot fi batute de jucatori mediocrii si fara mari rezultate in palmares.



Lasand la o parte cazurile lui Ion Oblemenco si al altor mari fotbalisti romani care nu au fost convocati niciodata la nationala Romaniei in perioada comunista, este revoltator ca niste jucatori care par ca vin la lotul national doar pentru a-si mentine cota de transfer si sunt convocati in mod repetat de selectioneri, desi nu evolueaza constant la echipele de club si nici nu par sa ii friga tricoul galben, au ajuns sa aiba un numar semnificativ de meciuri jucate pentru echipa nationala, unii incepand deja sa surclaseze fotbalisti mult mai valorosi, apartinand generatiei care dupa Revolutie a obtinut calificari repetate si rezultate notabile.



Asa se face ca Torje (56 meciuri) are mai multe meciuri pentru Romania decat Adrian Ilie (55), Sabau (55), Raducioiu (40) sau Balint (34), in timp ce Keseru (23), Andone (21) si Grozav (23) ii pot egala sau chiar intrece pe unii jucatori ai Generatiei de Aur dupa campania de calificare la Euro 2020, cu multe meciuri oficiale si amicale. Tatarusanu (48) l-a depasit deja pe Prunea (40), Gaman (12) si Moti (12) au mai multe selectii decat Danciulescu (8) sau Niculescu (8). Bogdan Stancu (52) il poate intrece in viitorul apropiat pe Ilie Dumitrescu (62) si Alexandru Maxim (29) l-a surclasat deja pe Jean Vladoiu (28).



In timp ce Baluta si Bancu se plang ca au fost convocati la lot si nu au fost bagati sa joace, Ionut Lutu, poate cel mai tehnic jucator al "Stiintei" dupa 1989, pentru care venea lumea special la meciurile din Liga 1 doar ca sa il vada jongland cu mingea la incalzire, are o singura convocare la echipa nationala de seniori, iar Gica Craioveanu a fost chemat doar de 25 de ori, desi era un atacant de top in campionatul Spaniei.



De altfel, criteriul de selectie al Romaniei pare ca este ca jucatorul sa aiba doua picioare si sa nu sufere de astm. Nu trebuie sa mai mire pe nimeni daca, in viitor, recordurile lui Dorinel Munteanu (134 de selectii), Gica Hagi (125) si Gica Popescu (115) vor fi ridiculizate de jucatori care evolueaza in tarile arabe sau in liga secunda din Turcia sau daca copiii vor intreba "ce atat tam-tam si cu Hagi asta, ca oricum nu mai este in top 5 cele mai multe selectii?"...