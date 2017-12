Opinie / Cluburile din Liga I rateaza oportunitatea unor vanzari pe bani multi din cauza "Legii lui Dragomir"

"Legea lui Dragomir" prevede, printre altele, interzicerea comercializarii bauturilor alcoolice in arenele sportive.

Gabriel Chirea / gabriel.chirea@protv.ro



Legea nr. 4/2008, act normativ privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, cerut si promovat insistent de Dumitru Dragomir, fostul presedinte al LPF, in speranta ca va zdrobi fenomenul ultras pe stadioane, prevede la Art. 10, litera k) ca este interzisa, "sub orice forma, vanzarea, distribuirea sau consumul bauturilor alcoolice in arena sportiva". Din aceasta cauza, fiecare club din Liga 1 rateaza in fiecare sezon incasari cuprinse intre 50.000 si 500.000 de euro, in functie de media de spectatori.

In acest moment, cluburile din Liga 1 nu pot desfasura aceasta activitate banoasa in interiorul stadioanelor, si, mai mult, politistii locali urmaresc respectarea prevederilor Art. 2, pct. 20 din Legea 61/1991 republicata, privind servirea cu bauturi alcoolice in localuri publice si in afara acestora, pe timpul desfasurarii adunarilor publice, grevelor, manifestarilor sportive sau altor asemenea intruniri publice, precum si consumul de bauturi alcoolice in astfel de conditii de catre participanti. Cei care sunt prinsi ca vand alcool langa stadioane sau in zone unde se desfasoara activitati sportive risca amenzi cuprinse intre 500 si 1.500 de lei.

Situatia este una absurda, in conditiile in care au fost numeroase cazurile in care spectatorii au venit deja bauti la stadion, ei neavand nevoie de alcool din incinta, dupa ce au consumat in alte zone ale orasului. Mai mult, la tribunele oficiale ale arenelor se servesc vin, bere si whisky, iar dupa finalele de Cupa Romaniei jucatorii au sarbatorit cu bere si sampanie chiar pe stadion, inclusiv pentru a promova sponsorul competitiei. Asta in timp ce spectatorii obisnuiti au interzis la orice fel de alcool, bere rece si sprit - vara sau vin fiert si tuica fiarta - iarna.

Desi in strainatate, in cele mai multe cazuri, este interzisa patrunderea spectatorilor cu alcool in incinta stadionului si in apropierea gazonului, cele mai multe tari au reglementat ca bauturile alcoolice sa fie servite in zone de restauratie sau hospitality, unde se serveste si mancare si exista si magazine care comercializeaza produse de marketing, iar interzicerea in apropierea stadionului este ceva foarte rar intalnit. Este si cazul competitiilor organizate de UEFA si FIFA, unde vanzarea si consumul bauturilor alcoolice sunt restrictionate doar pentru anumite zone special amenajate, tocmai in ideea de a nu rapi cluburilor o importanta sursa de venit.

Dincolo de premiza de la care pleaca aceasta reglementare in Romania, ca orice spectator care vine la meci de fotbal nu poate consuma alcool in mod responsabil, va bea exagerat de mult si va avea ulterior un comportament violent, este vorba de lipsa de respect aratata unui cumparator al unui serviciu, in speta biletul de meci sau abonamentul anual, dar care nu este servit, de cele mai multe ori, nici cu un scaun curat, cu un acoperis care sa il apere de ploaie sau cu un numar decent de toalete si i se refuza si dreptul de a decide ce mancare si bautura poate sa serveasca pe banii lui. In plus, intr-un fotbal sarac, un club poate pierde din cauza acestei reglementari chiar si pana la o zecime din bugetul anual.

Tu ce parere ai? Ai cumpara pe stadion o bere rece vara si un vin fiert iarna?