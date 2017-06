"O cursa intre un MIG si avionul lui Aurel Vlaicu" Florian Ceafalau despre meciul de 1 miliard dintre Mayweather si McGregor

Meciul dintre Mayweather si McGregor are loc in august.

Romania in semifinale la EURO de minifotbal! Romania - Cehia, vineri, 22:00 in direct la Sport.ro!

Meciul dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor a inceput deja sa genereze venituri uriase. Hotelurile din Las Vegas sunt aproape SOLD OUT in perioada meciului, la doar cateva zile dupa ce s-a anuntat data confruntarii dintre cei doi, pe 26 august.

Dupa ce a stabilit un record incredibil in meciul cu Pacquiao, in 2015, Mayweather are sanse mari sa isi depaseasca propriile cifre. Biletele la meciul cu Pac au costat 72 de milioane de dolari (record all time, locul 2 fiind la 50 de milioane distanta), iar cele la meciul cu Conor vor depasi aceasta suma, minumul estimat fiind de 80 de milioane de dolari, insa preturile vor creste odata ce biletele vor intra pe "piata neagra".

Biletele, vanzarile de PPV, contractele de televiziune si cele publicitare, sponsorii implicati in acest meci dar si toata industria turismului ce va exploda in acea perioada in Las Vegas vor genera 1 miliard de dolari ce se vor invarti in jurul acestui meci.

Singura intrebare este ce se va intampla in ring.



Casele de pariuri il dau pe Mayweather ultra favorit in acest meci, avand o cota de doar 1,04. Ca sa intelegem mai bine, o astfel de cota o au Argentina si Germania cu tari care nu stiu sa joace fotbal, gen Singapore sau San Marino.

Meciul dintre Mayweather si McGregor va fi unul extrem de echilibrat pana la gongul de start. Apoi, toate declaratiile, toata promovarea meciului, sutele de milioane de mesaje de pe retelele de socializare vor fi egale cu zero. McGregor se va trezi intr-un meci in care nu are absolut nicio sansa.

Cine spune ca McGregor il poate face KO pe Mayweather, nu s-a uitat la niciun meci de box. Sau daca s-a uitat, nu prea l-a inteles. Boxul nu inseamna sa dai cu pumnul. Boxul inseamna distanta, miscare in ring, blocaje, eschive, inseamna sa iti gasesti adversarul la capatul loviturii, iar Mayweather nu a fost la capatul unei lovituri de KO in 20 de ani de cariera.

Boxeri uriasi ca Pacquiao, De la Hoya, Marquez, Cotto, Canelo, Shane Mosley sau Ricky Hatton nu au reusit sa il faca KO pe Mayweather. 24 de campioni mondiali a infruntat Mayweather si niciunul nu a reusit sa il puna jos. Si o sa o faca McGregor? De ce?

McGregor vine din alt sport. Nu toate sporturile in care dai cu pumnul sunt la fel, cum nu toate sporturile cu mingea sunt la fel. Sa il pui pe McGregor sa ii dea KO lui Mayweather intr-un meci de box e ca si cum ai pune echipa de rugby a Noii Zeelande sa bata echipa de fotbal a Germaniei intr-un meci de fotbal.

Cu atat mai mult cu cat meciul va fi cu manusi de 10oz, adica mai mari decat cele folosite in mod obisnuit intr-un meci de box. Manusile de 10oz sunt folosite de obicei la sparring, in sala, pentru a-ti proteja adversarul.

Asadar, 26 august, "the money fight". Un meci ce va genera un interes urias este, ironic, cel mai disproportionat meci din istoria boxului.