"Ninsoarea cu Villarreal nu a existat!" Mihai Mironica, despre istoria strivita cu talpanurile tancurilor

Cei care strivesc cu talpanurile tancurilor istoria Stelei din ultimii 13 ani au decretat ca magia ninsorii de la meciul cu Villarreal nu a existat.

Privesc la ninsoarea de afara si ma gandesc ca una faimoasa de acum 12 ani tocmai va fi radiata din anale. Din analele fotbalului, si, cine stie, poate chiar si din analele meteorologiei. Cei care strivesc cu talpanurile tancurilor istoria Stelei din ultimii 13 ani au decretat ca magia ninsorii de la meciul cu Villarreal nu a existat. Desi chiar si Talpanul era, probabil, si la acel moment, la locul sau de stelist cu pile in loja din Ghencea, asa cum a fost fotografiat la alt meci din epoca interzisa a Stelei. Bine, probabil in calitate de dinamovist, cum se proclama deunazi. Cu toate ca niciun stelist prezent atunci la stadion nu poate uita comuniunea extraordinara existenta in acele momente intre public si echipa, cu totii vor primi citatie acasa prin care vor fi anuntati ca acel moment nu a existat cu adevarat si astfel trebuie sa si-l radieze din memoria afectiva. Cam ca in "1984", romanul lui Orwell.

Laca si Piti nu se recunosc pe ei

Apoi, in fata plutonului de executie a amintirilor va trece Mihaita Nesu. In fata lui se va protapi plutonul alcatuit din Lacatus, Piturca, Tudorel Stoica, Bumbescu. Nesu li se va adresa lui Piturca si Lacatus cu formula "domnule antrenor", cum obisnuia cand era antrenat de acestia la Steaua. Dar Laca si Piti, la comanda sefului de pluton, Talpan, i-o vor retezi scurt lui Nesu sa termine cu elucubratiile pentru ca ei nu i-au fost antrenori la nu stiu ce echipa din Ghencea. Si ca tot internetul, tot Universul va fi resetat pentru a se sterge orice informatie calomnioasa legata de o asa-zisa colaborare a lui Piturca sau Lacatus cu Mihaita Nesu la Steaua.

Ca antrenor, Lacatus are o singura performanta majora, calificarea Stelei ]n Champions League in 2008 dupa un playoff cu Galatasaray. Si cu acea unica performanta ar trebui sa ramana toata viata lui. Dar nu, Lacatus neaga ca ar fi existat vreodata acel moment de exaltare maxima printre stelisti la golul atacantului sau, Dayro Moreno. Nu a existat vreodata acel moment pentru ca un locotenent colonel angajat pe post de jurist obscur la o unitate a armatei i-a suflat Fiarei in ureche ca acel moment nu a existat, ca va rezolva el radierea lui din istorie.

Victor Piturca a reusit o singura performanta europeana ca antrenor al unei echipe de club, eliminarea lui Southampton cu Steaua. Si probabil cu ea ar trebui sa ramana pentru tot restul vietii lui. Dar nu, Piturca neaga si el ca acel moment ar fi existat. Desi o multime de stelisti inca retin dupa 13 ani frumusetea acelui gol marcat in poarta echipe engleze dupa un triunghi Aliuta - Florentin Dumitru - Claudiu Raducanu, Piturca spune ca el nu a izbutit vreodata asa ceva cu o echipa numita Steaua.

Aveti documente pe Romania?

Acum aproape 100 de ani, armata romana cucerea Budapesta. Acum a reusit o noua victorie, sa cucereasca un substantiv comun al limbii romane, steaua. In afara cazarmei din Ghencea, este interzisa folosirea acestui cuvant care din romanesc a devenit militaresc. Marius Lacatus chiar a cazut pe ganduri. De ce nu ar putea, cu ajutorul unui jurist, sa fie el singurul roman care a jucat la un Real, cel din Oviedo? Si instanta spaniola sa decida ca echipa la care a jucat Hagi la Madrid nu era Real, echipa la care a jucat Mateut la Zaragoza nu era Real, echipa la care a jucat Craioveanu la San Sebastian nu era Real, echipa la care a jucat Galca la Mallorca nu era Real, echipa la care a jucat Balint la Burgos nu era Real...

Si inca o idee pentru prietenul lui Laca, Ceausescu. Pana la urma, astia au documente de predare-primire cand i-au luat tara tatalui lui? Cu un jurist devotat si un judecator intransigent nu va fi nicio problema sa se decida ca atunci, in acel blestemat decembrie '89, Romania a fost luata prin efractie, cu geamuri sparte si navaliri in sedii, de la proprietarii ei de drept.