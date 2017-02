Mihai Mironica, dupa remiza Stelei de la CFR: "Ceata a la Cluj"

Meciul de la Cluj a aratat, in primul rand, ca, in continuare, nerespectarea publicului este un principiu fundamental al LPF.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Am asistat, de fapt, la o transmisie radiofonica a partidei, pigmentata, din cand in cand, cu niste reluari oferite de la nivelul terenului care aduceau ceva lamuriri intr-un ocean de ceata. Liga 1 este tinuta in viata in primul rand de televiziuni care, la randul lor, nu fac mecenat cu fotbalul din Romania, ci ofera sume imense de bani pentru un produs inca de interes pentru telespectatori. O astfel de partida nu trebuia sa fie ascunsa publicului, trebuia amanata pentru un moment mai prielnic. Nici macar in tribune vizibilitatea nu era una optima, comentatorul tv a bajbait si el in relatarea unor faze din cauza cetii. In Anglia, s-au amanat partide doar pentru ca strazile de acces spre stadion erau acoperite cu gheata. Acolo exista respect pentru adevaratul patron al campionatului, publicul. La noi, doar mai trebuia bifat un meci. Insa fotbalul nu se bifeaza, se traieste.

Alibec simuleaza, dar nu si valoarea

E atat de reconfortant pentru stelisti sa vada ca, in sfarsit, echipa lor nu mai bajbaie in atac dupa atatea sezoane de chin. Da, Alibec a facut rost stupid de doua galbene, dar in timpul petrecut pe teren a aratat ca Steaua are, in sfarsit, varful cautat de atata vreme.

Problema ar fi ca Alibec nu pare a avea in Reghecampf omul care sa-i corijeze gravele tare de comportament pe teren. Antrenorul Stelei s-a grabit sa-si cocoloseasca vedeta dupa meci spunand ca Alibec ar fi vanat de arbitri. In realitate, arbitrul Cojocaru a aratat ca intransigenta unui Cristi Balaj fata de vociferari, injurii si simulari poate fi dusa mai departe cu mult curaj. Asa cum a facut-o si cu vedeta gazdelor, Deac. Alibec ar trebui s-o lase mai moale cu arbitrajul in discursul sau urzicat de dupa partida pentru ca, pana una alta, a scos penaltyul pentru Steaua intr-o faza in care incorect n-a fost semnalizat in ofsaid.

Modul excelent in care Jakolis a jucat pentru Steaua impotriva fostei lui echipe mi-a adus aminte de un alt moment de orgoliu al clujenilor care remarcau cu ani in urma ca o rezerva de-a lor, Semedo, ajungea un jucator de baza la echipa bucuresteana cand se transfera in Ghencea.

As remarca nivelul bun al jocului lui de Amorim, dar si retinerea din evolutia lui Balasa. Gnohere e modest in joc si nu s-ar justifica nici tactic si nici ca randament o asezare aventuroasa cu Alibec si Bizonul inghesuiti in primul 11.

Nimeni nu poate domina CFR-ul la Cluj asa cum a facut-o Steaua. Echipa lui Reghecampf este in progres fata de prima parte a campionatului, iar lupta cu Viitorul si Craiova pentru titlu se anunta pasionanta. La fel cum intens se anunta asaltul campioanei Astra asupra playoff-ului in care CFR incearca sa reziste inclusiv cu actiunea in justitia sportiva pentru recuperarea punctelor de care a fost deposedata.



Ordonanta de urgenta pentru Liga 1

Un pic si despre nedumerirea dinozaurilor de la cazarma care au vazut uluiti ca lumea a venit in numar mare pe stadion desi ei au tot strigat sus si tare ca au ucis Steaua "cu succes" acum 13 sau 17 ani, nici ei nu mai stiu cand. Plus ca tot ei nu inteleg cum pachetul majoritar de actiuni a fost cumparat recent la CFR Cluj de o persoana privata si nu de Ministerul Transporturilor, cum firesc li s-ar fi parut anacronicilor care viseaza sa traga Champions League in transee. Stiu un tovaras jurist, autoinchipuit comandant de club in cupele europene, dispus sa prezinte la ceas de seara un proiect de ordonanta de urgenta prin care ministerele sa preia toate echipele din Liga 1. Sa terminam cu capitalistii astia care pun stapanire pe echipele poporului.