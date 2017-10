Mihai Mironica, dupa remiza care o scoate pe Dinamo din PLAYOFF: "Dinamo, o echipa de 7 care nu primeste 5-ul de trecere"

Dinamo termina turul pe locul 7, dupa 1-1 cu Astra pe teren propriu.

Dinamo este echipa slaba cu jucatori buni. De 5 etape, Dinamo nu bate pe nimeni in Liga 1 desi ii are pe teren pe Mahlangu si Nemec, cei mai buni fotbalisti din Liga 1 pe pozitiile lor, pe Costache si Nedelcearu, titulari in nationala de tineret, pe Penedo, "omu' nostru din Panama", pe Salomao cu meciuri in cel mai tare campionat al lumii, La Liga, pe Rivaldinho cu al sau gol de poveste impotriva lui Athletic Bilbao, pe Hanca, fotbalist care joaca slab, nu e distribuit ca fundas dreapta in trupa cainilor, dar este chemat la nationala ca aparator dreapta. Paranteza asta cu Hanca in nationala ne arata ca Romania nu are acum un selectioner, ci un selectioner dinamovist. Cand avea 16 ani si nu reprezenta nimic in fotbal, Manea era chemat in nationala pentru a i se agata de gat un absurd record de precocitate in istoria Romaniei cand a fost scos la mezat pentru piata externa. Acum, cand Manea si-a consolidat jocul ca titular al liderului Ligii 1, tanarul CFR-ului nu este convocat si este preferat un nefundas dreapta aflat in neforma. Gata, vanzarea lui Manea din Liga 1 s-a produs...



Balastul din lot, autogolurile de management

Revenind la imaginea de ansamblu din Groapa, echipa slaba cu jucatori buni, aceasta cere doua-trei explicatii. Una ar fi ca restul jucatorilor, un Filip, un Katsikas, un Romera, un Anton, un Bokila, un Oliva si regresatul Hanca sunt atat de slabi incat trag in haurile mediocritatii fotbalistii buni ai lui Dinamo. In jos au luat-o si antrenorii lui Dinamo din acest sezon, Contra si Miriuta "traind" acum din ce au facut bine in sezonul trecut. Si, ca o coperta la aceasta carte proasta care este Dinamo in actualul sezon, echipa de playout dupa turul sezonului regulat, vin erorile "clamoroase", cum ar spune legenda Raducioiu, de management de personal. Au fost aduse pe salarii exorbitante pentru punga stransa a cainilor nulitati precum Albin sau Bokila, fara scuza dupa ce Bokila aratase chiar in acest sezon la CFR ca este o ruina a unei vechi statui impozante din era Petrolul. Si au fost aruncati peste bord jucatori buni precum Bumba sau Bawab, titulari in victoriile Concordiei din ultimele doua etape, una dintre ele chiar in Groapa, acolo unde a fost detonata o adevarata "bumba atomica" de tanarul talentat izgonit din haita. Lor li se adauga evacuatii Nistor si Busuladzic, piloni ai sezonului bun din editia trecuta de campionat si ai seriei de rezultate excelente in fata lui FCSB care e Steaua doar cand e batuta de Dinamo.

Imaginii derizorii la care a ajuns Dinamo pe teren, cu o prima repriza in fata Astrei cum nici macar Juventus Colentina nu ar putea face, se adauga asistenta ridicola inregistrata la ultimele doua partide de pe teren propriu. Doar Dinamo Bucuresti poate aduce in centrul capitalei o asistenta de anvergura unei echipe satesti din vreun cotlon al Ilfovului. "Doar" in aceasta fraza este marca arogantei goale a dinamovistilor, pentru ca, altfel, si Steaua are astfel de meciuri in Liga 1 cu tribune defrisate.

Bun pentru Romania, deplorabil pentru Dinamo

Miriuta asteapta pauza pentru echipele nationale cum astepta Bute gongul in fata lui Froch. Spune ca vrea sa "construiasca relatii de joc" desi nu va avea la dispozitie jucatori importanti ce sunt plecati pe la loturi nationale... Si, in general cand vorbeste despre aceasta perioada de pauza, Miriuta lasa impresia ca vrea sa bage in revizie generala un mecanism pe care l-a gasit total gripat. Pai, cum, omul de la care noi asteptam renasterea nationalei intr-un moment extrem de critic, tocmai a lasat in Groapa o echipa vraiste? Interesant...