Mihai Mironica dupa calificarea MINUNATA a Simonei in sferturi la Wimbledon: "Lady Si, printesa inimilor noastre"

O fi Azarenka mamica, dar pe teren Simona a fost mama ei, a bielorusei.

Chiar daca Azarenka a inceput ca o tornada, cu 2-0 si 4-2 la game-uri in primul set, Simona nu si-a pierdut linistea, stiind ca, prin jocul sau de regularitate, o va deregla pe bielorusa, o jucatoare cu lovituri impresionanate dar fara un ritm deosebit pe durata mai lunga, dupa un an in care a absentat din circuit.

Pastrez vie amintirea acelei nopti emotionante in care Halep a obtinut o victorie realmente incredibila in fata Victoriei la US Open 2015. Acum insa am avut parte de un incredibil firesc, de un fabulos cotidian, cu Halep banal de excelenta in fata Azarenkai. Romanca a ajuns la un echilibru perfect al jocului in fata fostei lidere mondiale: a avut aproape la fel de multe lovituri direct castigatoare precum un colos ca Azarenka, dar doar o treime din greselile nefortate ale acesteia.



Toti pentru unu, unu pentru Simona

Sigur ca este infricosator ce s-a putut vedea anterior in infruntarea dintre Muguruza si Kerber, acolo unde nivelul jocului a fost stratosferic, dar o consolare ar fi ca aceasta ciocnire teribila a avut loc pe cealalta jumatate a tabloului si, eventual, Muguruza, aflata intr-o forma exceptionala, ii poate fi adversara Simonei doar in finala. Deocamdata, ne gandim la primul obiectiv urias, locul unu mondial, ce poate fi atins dupa meciul din sferturi cu Konta.

Motivele de optimism vin din toate partile. Halep a batut-o mar la Mamaia, in Fed Cup, pe britanica. Sigur ca acum va fi pe iarba englezeasca si nu pe zgura de acasa. Nu va mai fi emotia intunecata creata de Nastase cel Nasty, miza pentru ambele jucatoare va fi mult mai mare decat la Mamaia: nicio britanica n-a mai castigat Wimbledon de 40 de ani, nicio romanca nu a mai fost lidera mondiala vreodata. Dar Halep se prezinta cu un serviciu realmente decent, cu un procent de peste 50% mingi castigate pe al doilea serviciu. Halep nu mai joaca excesiv pe centru precum in finala de trista amintire cu Ostapenko la Roland Garros, are urcari bune la fileu si este o gladiatoare in schimburile lungi.

Traim vremuri magice in tenis datorita Simonei Halep. O romanca isi constientizeaza rece plusurile si minusurile din joc si, cu o eficienta japoneza, isi calculeaza perfect pasii spre varful la care nici nu indrazneam sa visam. O victorie e tot ce mai Konteaza. Poate ca Simona nu este regina totala a tenisului, dar e printesa inimilor noastre, ale celor care o asteptam cu sufletul la gura sa dea maine asaltul decisiv pentru Everestul tenisului mondial.