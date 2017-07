"Mayweather l-a facut TKO pe McGregor" Florian Ceafalau, dupa conferinta celor doi din aceasta dimineata

Mayweather si McGregor se bat pe reguli de box pe 26 august.

Meciul dintre Floyd Mayweather si Conor McGregor a inceput in aceasta dimineata, cand a avut loc conferinta de presa dintre ce doi, prima confruntare fata in fata dupa semnarea contractului pentru meciul ce va avea loc pe 26 august.

Peste 20.000 de fani au venit la conferinta in asteptarea unui duel castigat cu usurinta de Conor, insa lucrurile nu au fost deloc asa. "Regele cuvintelor", noul Muhammad Ali, asa cum a fost denumit irlandezul dupa conferintele incendiare pe care le-a avut, a venit extrem de nepregatit pentru aceasta confruntare.

Il admir pe McGregor si il consider imaginea MMA-ului in momentul de fata, un sportiv ce a depasit bariere si a stabilit recorduri inimaginabile in urma cu 3 ani, insa sper ca la ora meciului va veni mai pregatit de lupta decat a fost in aceasta dimineata.

Mayweather l-a dominat din toate punctele de vedere, asa de rau incat McGregor s-a retras in carapacea performantelor sale incontestabile. Vanatorul din conferintele cu Jose Aldo, Chad Mendes sau Nate Diaz a devenit vanat. Siguranta si agresivitatea au fost inlocuite cu ceva ce nu am mai vazut la Conor pana acum.

Irlandezul a fost ca un iepure care se blocheaza cand pui farurile pe el. Singura urma de agresivitate, singura gluma in stilul sau caracteristic a fost cand i-a spus lui Mayweather ca a venit in trening pentru ca nu mai are bani de costum, dupa ce Fiscul american a anuntat ca Floyd are niste datorii de platit din 2015. Dupa aceea, Conor a inceput sa enumere reusitele din cariera sa, incercand sa explice practic ca are ce cauta acolo, pe scena cu unul dintre cei mai mari boxeri din istorie.

Slab, foarte slab. Neasteptat de slab. Cand Mayweather vine si iti arata un cec de 100.000.000 de dolari inca neincasat, cand iti spune ca Dumnezeu a facut un singur lucru perfect pe lumea asta, si anume palmaresul sau, cand iti aduce aminte ca la ultimul meci ai castigat cat plateste el pentru pregatirea unui meci, cand recunoaste ca a imbatranit dar ca tot are destul in el cat sa te faca KO, cand iti spune ca tot ce trebuie sa faci pe 26 august e sa te prezinti la meci ca de restul se ocupa el, trebuie sa vii cu ceva mai bun.

Floyd i-a dat TKO la conferinta de presa. Fara doar si poate. O diferenta pe care asteptam sa o vad doar in ziua meciului, in niciun caz la conferinta de presa. Turul mondial de promovare al acestui meci a inceput. Sper ca McGregor sa se adapteze la grandoarea unui meci cu Mayweather cat mai repede, altfel vom pierde toata savoarea acestui meci special. In aceasta dimineata a fost depasit de eveniment.

Mai jos, conferintele celor doi. Mayweather, apoi McGregor.