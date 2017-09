"Mai stai, Dica!" Victoria cu Dinamo ii asigura postul lui Dica la Steaua! " E despre fapte, nu despre dreptate"

Dica a castigat al doilea test de fidelitate ca sa ramana la Steaua. Poate nedrept, dar pozitia lui a ajuns contestabila in ultima luna.

Cu siguranta ca rau i-a cazut si declaratia lui Edi Iordanescu, cel care a spus chiar in ziua derby-ului cu Dinamo, ca el ar veni oricand la Steaua. Vorbele lui Iordanescu Junior sunt valoroase in cazul asta tocmai pentru ca e fiul lui Anghel Iordanescu. Asa ajung la el tot felul de informatii din familia Steaua. Cum ar fi ca pozitia lui Dica nu era prea sigura.

Nu trebuie sa cautam logica obisnuita cand vine vorba de eliminarea unui antrenor de la Steaua, Gigi Becali are un mod personal de a judeca antrenorii. Iar Gigi Becali a fost cam nemultumit in ultima vreme. Cand el spune dupa mai multe meciuri ca trebuie sa mai transfere mai multi jucatori, desi i-a cam luat pe cei mai buni deja, e un semn de alarma si pentru Dica. Ca nici el poate nu a multumit ca antrenor.

Sub aceeasi cheie trebuie judecate si laudele patronului Stelei fata de Dan Petrescu si Contra, pe care i-a recomandat la nationala. Ei erau exact concurenta lui Dica in campionat! Tocmai de aceea setul de 4 puncte in 4 zile cu CFR si Dinamo, ii asigura lui Dica bugetul de timp de care are nevoie un antrenor cu presiunea clasamentului pe cap.

Dica a mai simtit mana lunga a patronului si in cazul conflicutului dintre el si Budescu. Gigi Becali a iesit public si i-a luat apararea lui Budescu, asa cum la doua zile distanta l-a sustinut pe Alibec, cel care l-a persiflat pe Mihai Stoica. Asa cum Galca a plecat de la Steaua dupa un sezon cu 3 trofee, Dica e obligat sa se teama oricand de orice.

Dica a trait de la un scaun distanta drama lui Radoi, responsabilul de singurul sezon din 2004 incoace cand Steaua nu a prins grupele in Europa. Dica are nevoie de rezultate nu numai pentru prezentul sau, ci si pentru viitor. De aceea victoria cu Dinamo cantareste greu in favoarea lui. Nu poate sa ii mai ia nimeni victoria din primul derby cu Dinamo, ca antrenor. Asa cum nu poate nimeni sa ii dea lui Miriuta o victorie la debut. E despre fapte, nu despre dreptate.