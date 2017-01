"Mai mult decat o infrangere" Mihai Mironica scrie despre inceputul dezastruos de sezon al Simonei Halep

Simona Halep se afla in cel mai negru moment al carierei ei. Chiar daca este pe locul 4 in lume. Cand nu incepuse ascensiunea fulminanta care a adus-o in Top 10 mondial, astfel de insuccese precum cele traite in acest inceput de an treceau neobservate. Si apoi, dupa ce a inceput urcarea, Simona n-a mai aratat niciodata atat de rau in joc precum in acest 2017.

Simona vorbeste despre o problema la genunchi care o face sa joace atat de slab. Doar ca aceasta scuza vine in coliziune frontala cu declaratiile facute pe parcursul acestei ierni. Halep a povestit atunci despre o pregatire mai dura ca niciodata. Ea spune ca durerile i-au aparut in meciurile de la Singapore, Shenzen si Melbourne. La amarele infrangeri din ultima vreme. Dar, de regula, o astfel de pregatire extrema precum cea facuta de Halep este mai dura chiar decat ce se intampla in meciurile propriu-zise, mai ales cu adversare care nu sunt intre primele 50 din lume. Deja problema de la genunchi incepe sa fie invocata ca o scuza la indemana. Inainte de meciuri vorbeste despre incredere in fortele proprii, dupa infrangeri apare problema de la genunchi.

Virusul Frica mai periculos decat Zika

Fostul mare handbalist Alexandru Dedu, acum presedinte al federatiei de handbal, spune in acest context ca sportul de mare performanta in general este despre sacrificiu, despre durere, despe intrarea in arena cu accidentari musculare, ale articulatiilor. Simona afirma ca nu este in firea ei sa abandoneze, sa se retraga de la un turneu, insa acelasi Alexandru Dedu o invita pe Halep s-o lase mai moale cu aceasta parada a spiritului care nu se preda niciodata amintind cum jucatoarea de tenis a fost singura sportiva din Romania care a refuzat sa participe la Jocurile Olimpice de anul trecut. Nu e exclus ca Simona sa refuze din nou Romania in Fed Cup, deja vorbeste despre o pauza mai lunga.

A batut miezul noptii?

Simona Halep se afla in acel moment negru al carierei unui sportiv cand increderea in fortele proprii dispare, cand parca ai uitat complet jocul. Si in meciul cu Rogers, si in infrangerea de la Shenzen, ambele insuccese in fata unor jucatoare din afara primelor 50 ale lumii, la Halep nu a parut sa fie doar o problema fizica. A fost si o problema de tactica, de selectie a loviturilor, a unghiurilor, o problema de atitudine.

Antrenorul Simonei, Darren Cahill, a mai cunoscut aceasta experienta cu Andre Agassi. Atunci jucator si antrenor au reusit sa treaca impreuna peste o astfel de prapastie in exprimare, in incredere. Insa in cazul lui Agassi era vorba si de un campion dintr-o alta clasa. Halep a trait in primul rand din miscarea sa extraordinara pe teren si mai putin din genialitatea loviturilor sale. Sa nu fi batut de miezul noptii in cariera Simonei, iar printesa sa nu se transforme in cenusareasa.