"Johanna KONTRA Halep". Bogdan Hofbauer scrie despre frustrarea creata de o noua ratare a Simonei in cursa pentru locul 1 WTA

De ce? De ce nu Halep? De ce Simona Halep a ratat cel mai important moment al carierei? De ce a trecut pe langa primul loc si si-a frant atat de dureros un nou zbor catre un titlu de Grand Slam, care se incapataneaza si nu vrea sa mai vina?

Infrangerea de acum a lui Halep e frustranta. Si pentru ea, dar si pentru fani. Nu poti sa treci usor pe langa ideea ca putea fi numarul 1. Ca rateaza acest scop exact la ultimul meci. Si ca se intampla la o luna distanta, tot intr-un moment crucial, la un Grand Slam. Eu personal n-o cred pe asta cu "Nu ma intereseaza locul 1!" Cum sa nu-ti doresti sa fii cel mai bun cand esti sportiv profesionist? Si cum sa nu-ti doresti acest lucru cand esti deja pe locul 2?! Cum sa refuzi unicul progres pe care il mai poti avea??

Da, poate ca trofeul la un Grand Slam ar fi mai valoros decat acest loc 1, cum cantareste si Ilie Nastase, dar se aplica asta la Halep, cea care la inceputul ascensiunii sale spunea ca e mai interesata sa ajunga la Turneul Campioanelor decat sa castige un Grand Slam? OK, sa acceptam ca Halep chiar asa gandeste, ca locul 1 nu o intereseaza. Atunci, oare nu tocmai asta ar fi problema? Ca in momentele cheie, in momentele in care poti fi cu adevarat mare, dispari din peisaj?

Johanna Konta a spus dupa victoria cu Halep ca a castigat pentru ca a fost concentrata pe ceea ce voia sa obtina. Oare nu asa e sportul? Sa iti propui ceva si apoi sa incerci sa il si obtii? Lipsa unei strategii pe termen lung n-ar fi adus-o atat de sus unde e ea acum. Atunci de ce sa schimbi viziunea? Tocmai acum cand chiar conteaza. Acum cand sunt atat de aproape Grand Slam-urile, gloria, banii. Da, banii! Pentru ca in tenis se joaca pe atat de multi bani, incat e o gluma neinspirata sa spui ca ei nu conteaza.

Simonei ii pasa. E ambitioasa.

