Imposibilul posibil. Bogdan Hofbauer scrie despre eliminarea incredibila a lui Manchester City din Liga

Imposibilul este de doua feluri: imposibilul imposibil si imposibilul posibil.

E o idee atinsa de Steinhardt in "Jurnalul Fericirii". Optimile Champions League din acest an ne-au facut suficient de optimisti ca sa putem crede ca putem gasi fericirea si in fotbal. Evident, e valabil doar pentru pasionati. Scuze pentru restul!

Am trecut de remontada istorica a Barcelonei cu PSG, am admirat si incapatanarea de catar a lui Leicester, dar marea lectie ne-o ofera Monaco. Departe de a fi o echipa mica – s-au varsat totusi sute de milioane de euro in ea – Monaco a reusit o calificare ce, dupa toate regulile de bun simt, era imposibila.

Asta si pentru ca Manchester City atinge nesimtirea prin usurinta in care devalorizeaza banii si prin insistenta cu care vrea sa retraga din dictionarele economice sensul cuvantului "investitie". Si pentru ca fraier e cine da, Guardiola si-a permis si a reusit sa obtina de la sefii sai sute de milioane de euro pe fotbalisti care continua buna traditie a esecului de la Manchester City.

O echipa care a considerat ca trebuie sa mearga mai departe in Champions League doar pentru ca are jucatori ca De Bruyne, Sterling, Sane sau fundasul inflatie Stones. Jucatori pe care daca ii iei la bani marunti... Scuze din nou! Pentru ca am folosit expresia "bani marunti" fiind vorba de ei.

Batut in meci, l-am vazut pe Guardiola abatut in conferinta de presa de dupa meci. Cu capul plecat, parca rusinat de situatia in care a ajuns.

