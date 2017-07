"Imnul national nu e melodie de fundal!" Mihai Mironica despre momentul rusinos de la  Juventus - Dinamo

Excelent gestul presedintelui Iohannis in momentul in care, in Harghita, i-a fost facut "cadou" un steag secuiesc. In replica, presedintele i-a oferit primarului cu "cadoul" un drapel romanesc.

Sigur că sunt opinii conform carora presedintele trebuia sa fie mai abrupt in momentul intonarii imnului secuiesc sau al oferirii steagului local, dar cred ca eleganta este intotdeauna de preferat unui "pumn in gura".

Din pacate, nu intotdeauna recurgerea la simbolurile nationale romanesti poate avea un efect spectaculos, laudabil. Din contra, impresia lasata poate fi de ridicol, de batjocorire a simbolurilor noastre nationale. Dovada e ce s-a intamplat in prima etapa a campionatului, la Ploiesti, la primul meci in Liga 1 jucat de Juventus Bucuresti. Intentia onorabilă a unui patron patriot, Ionel Ciuclea, de a auzi imnul national la meciurile de pe teren propriu ale echipei sale s-a transformat intr-o gafa stanjenitoare, umilitoare chiar.

In timp ce imnul Romaniei se auzea la statia stadionului, jucatorii isi faceau ultimele miscari de incalzire, arbitrii oficiau tragerea la sorti, spectatorii spargeau traditionalele seminte, isi cautau locurile sau conversau absenti. Imnul trebuie ascultat in picioare, in afara ca nu mai trebuie sa se auda nimic pe stadion, oficialii implicati in joc trebuie sa asculte meciul doar intr-o ipostaza de grup organizat.

LPF trebuie sa intervina pentru ca un simbol sfant, imnul national, sa nu mai fie batjocorit in meciurile celor de la Juventus Bucuresti, chiar daca intentia initiala a fost una patriotica. In absenta unei reguli generale impusa de LPF ca la toate partidele din Liga 1 sa se intoneze imnul national, astfel de initiative izolate trebuie oprite. Pentru ca imnul national nu este niciodata o melodie de fundal, ci este un moment de maxima emotie fata de care nu se face nicio concesie.