"Atentie, se fura Steaua!" Hagi, personaj cheie si 10 idei despre ce inseamna implicarea Armatei in fotbal

Finalul de 2016 pare apocaliptic pentru Steaua, iar implicarea agresiva a Armatei poate echivala cu distrugerea unui club de traditie. O mare comunitate de fani a fost divizata, intr-o lume in care orice companie care vrea sa investeasca in fotbal urmareste tocmai ideea de comunitate.

Mai intai, cateva idei despre ce inseamna concret implicarea Armatei in fotbal, apoi ne intoarcem putin in timp, in 2002, anul in care Gica Hagi facea turul televiziunilor sa explice ca preluarea Stelei de catre trio-ul Gigi Becali, Viorel Paunescu, Victor Piturca este mai mult decat imorala, este ilegala!

Totul cu complicitatea Armatei si mai mult ca sigur si a FRF si LPF. Pentru ca sa nu uitam "autodenuntul" lui Dumitru Dragomir la TV, la nervi, intr-o disputa cu Gigi Becali: "Bai, nenorocitule, eu te-am ajutat sa furi Steaua!" VIDEO AICI

Armata in fotbal inseamna bani cheltuiti din fonduri publice. CSA incearca sa ne convinga ca profitul de pe urma celorlalte sectii sportive va sustine noul proiect. In primul an, 300.000 de euro. Sunt de fapt bani directionati din cei alocati de stat catre Minister, deci inclusiv pentru Clubul Sportiv. Pentru ca sa nu ne imaginam ca scrima si polo-ul, de exemplu, au cum sa produca un asemenea profit de reinvestit.

Armata in fotbal inseamna implicarea unor oameni care nu au treaba cu fotbalul de azi. Nu punem la indoiala capacitatea lui Marius Lacatus sau a lui Adrian Bumbescu de a coordona niste grupe de juniori. Dar de aici pana la construirea unui club de fotbal ca in zilele noastre este o cale foarte lunga. Incertitudine si mai mare atunci cand vine vorba despre oamenii in uniforma care isi fac poze astazi cu Lacatus. In cazul lor, doar burtile sunt certe.

Armata in fotbal inseamna in continuare misterul milioanelor de dolari incasati de Steaua din transferurile facute de imediat dupa 1990. Cateva exemple: vanzarea lui Hagi la Real pe 4,5 milioane de dolari. Vanzarea lui Ilie Dumitrescu la Tottenham pentru 4 milioane de dolari. Si multi altii. Inmultiti sumele cu 10 ca sa va dati seama de valoarea banilor transpusa in zilele noastre. In ce au reinvestit oamenii din conducerea CSA aceste sume?

Armata in fotbal inseamna incalcarea regulamentelor FIFA si UEFA. Asta e poate punctul de plecare al discutiei. Au repetat-o in ultimul timp si oficialii LPF - "Noi nu avem cum sa inscriem o echipa departamentala in Liga I!"

Armata in fotbal poate insemna iluzia unor stadioane arhipline pe viitor. Atasamentul fanilor e un aspect atat de complex incat nu poate estima nimeni astazi, concret, cu cat la suta va creste media de asistenta la Steaua, odata cu infiintarea sectiei de fotbal din cadrul CSA. Singurul lucru cert e ca mai multe "brigazi" de suporteri din diferite cartiere bucurestene au anuntat ca s-ar intoarce la stadion. Vorbim de cateva sute de suporteri.

Armata in fotbal inseamna o baza sportiva in paragina, administrata foarte prost. Un stadion de 30.000 de locuri, terenuri de antrenament, hectare de teren la marginea Bucurestiului. Cati bani a obtinut CSA in ultimii ani din valorificarea acestei baze?

Armata in fotbal inseamna dependenta de partid. Dicteaza cine e la conducere. Liviu Dragnea spunea, in urma cu un an, ca nu e posibil ca in zilele noastre sa fie investiti bani publici intr-o echipa de fotbal. Acum ar putea spune altceva. Peste 4 ani, un alt sef de partid ar putea veni cu o noua idee.

Preluarea Stelei s-a facut cu complicitatea Armatei, legal, ilegal sau doar smecheresco-legal. Au fost cativa pasi respectati atent de corul de dansatori de la acea vreme. Privatizarea Stelei s-a facut ca multe altele in salbaticia tranzitiei. Oamenii cu bani erau considerati "Dumnezei". Principiile si regulile firesti erau acoperite de teancurile de bani ale unor speculatori de terenuri, de exemplu.

Armata in fotbal inseamna divizarea unei mari comunitati de suporteri. Iar asta nu are cum sa duca la atragerea unor investitori. Mai exista o idee periculoasa: radicalizarea! Cine nu e "ceseaist" inseamna ca e "fecesebist", deci nu are ce cauta in Ghencea. Iar fotbalul civilizat nu are treaba cu radicalizarea ultrasilor.

Armata in fotbal inseamna doar ambitii prostesti. Si din tabara lui Gigi Becali, si din tabara CSA. Unul a preluat echipa smechereste, fara evaluare si cu combinatiile vremii, ceilalti l-au bagat pe Talpan la inaintare atunci cand au vazut ca s-a inchis robinetul de bani, avand ca as in maneca niste acte pastrate in sertarele lor de tabla tocmai pentru astfel de momente. Un lucru e cert: fotbalul pierde!

Hagi: "Atentie, se fura Steaua!"

La inceputul anilor 2000, Hagi facea turul televiziunilor, incercand, si reusind de altfel, sa explice masinaria prin care clubul Steaua ii va fi pus pe tava lui Gigi Becali.

Urmariti pe YouTube, daca aveti rabdare, aceasta emisiune de doua ore a lui Marius Tuca, cu Gica Hagi invitat si Viorel Paunescu prin telefon.

Hagi avertizeaza ca nu e in regula ce se intampla si detaliaza pasii prin care CSA il serveste pe Becali cu un ditamai clubul de fotbal, "patrimoniu national", asa cum tine sa repede de cateva ori omul care i-a adus Stelei Supercupa Europei in 1987.

Iata pe scurt etapele:

- In 1998, CSA a fost obligata de FIFA sa mute echipa pe o asociatie non-profit, care sa nu mai tina de minister. Toti jucatorii au semnat contracte noi, pe o alta societate.

- S-a constituit o Adunare Generala cu 89 de membri, oameni grei si apropiati Stelei, fosti jucatori sau antrenori. Viorel Paunescu a fost numit presedinte, pe un mandat de 4 ani. Intr-o situatie ideala, orice decizie se lua cu voturile membrilor, iar presedintele clubului trebuia sa fie votat o data la 4 ani.

Numai ca situatia ideala avea sa fie regizata putin.

- Hagi spune ca, mai intai, s-a creat impresia unui dezastru la Steaua. "Steaua nu mai inseamna nimic", "Steaua nu mai valoreaza nimic", "Steaua e doar saracie", "Steaua are nevoie de un investitor, altfel se inchide taraba", "Sa se treaca la o societate pe actiuni".

Metoda clasica de privatizare pe nimic, folosita de bisnitarii anilor '90 in Romania.

Investitorul era Gigi Becali.

"Faceti domne o evaluare, Boloni si Iordanescu spun ca Steaua, cu tot ce are, cu stadion si baza de pregatire, ar valora 60-70 de milioane. Cum sa i-o dati lui Becali pe cateva sute de mii?", striga Hagi la Procesul Etapei.

"Nu e normal sa existe un singur om care sa decida la Steaua, e un club prea mare. Sa ramana Adunarea Generala cu 89 de membri, sa se voteze, sa fie totul democratic! De ce ati dizolvat Adunarea Generala?"

Cei 89 de membri au disparut dupa ce Paunescu a schimbat statutul clubului. Concret, s-a introdus un paragraf prin care se specifica o taxa de 1200 de dolari, pe care ar fi trebuit sa o plateasca fiecare membru. Degeaba ii explica Hagi lui Tuca faptul ca multi din acesti membri nu castigau 1200 de dolari intr-un an.

VIDEO AICI



Scandalul s-a incheiat cu batista pe tambal. Cateva luni mai tarziu, Steaua era trecuta pe o societate pe actiuni, condusa de Gigi Becali. Viorel Paunescu era numit presedinte de onoare. Armata nu avea nimic impotriva. Ghencea avea portile deschise pentru "salvatorul" Gigi Becali. Tribunele erau pline. Mircea Sandu si Dumitru Dragomir zambeau multumiti.

DAN PAVEL