"Golofca, adevaratul caine". Mihai Mironica scrie despre primul soc oferit de Dinamo in noul sezon: infrangerea cu Botosani

Din cei 20.000 de suporteri anuntati de Danciulescu pentru partida lui Dinamo cu FC Botosani, vreo 13.000 au avut o premonitie si nu au mai batut drumul pana la Arena Nationala. Vor fi insa la stadion la celelalte "9 partide din 10" pentru care Cosmin Contra a garantat victoria, daca Dinamo va juca la fel.

Contra a spus ca Dinamo a lasat golurile pentru meciul cu Athletic. Poate pentru atunci a lasat Gurita si curajul, inspiratia deciziilor sale. La 0-0 dupa trei sferturi din meci, apoi la 1-0 pentru FC Botosani, Contra a luat extraordinar de curajoasele decizii de a-i schimba pe cei doi mijlocasi centrali defensivi cu alti doi mijlocasi centrali defensivi, mutari cu care a lasat cu gurita cascata toata suflarea care urmarea partida. Ca sa nu mai zicem ca expulzatul Mahlangu avea un potential ofensiv mai mare decat oricare din introdusii Anton si Busuladzic. Cum, nu reusim sa-i marcam Botosaniului, ba mai mult, ne conduce Botosani, pe noi, Dinamo, pe teren propriu? Pai, sa facem o jumatate de pas inapoi atunci din punct de vedere al potentialului ofensiv al jucatorilor... Antrenori scoliti prin tari alese, Spania, Italia, redefinesc curajul, asa cum am vazut si la Craiova cu Concordia cand, la scorul de 1-1, Mangia a inlocuit un mijlocas central cu un alt jucator de plimbat mingea cu latul pe la mijlocul terenului, bine, italian, si rezultatul a fost "la fel de stralucitor" pentru gazdele favorite ca si la Dinamo...

Golofca i-a raspuns lui "Mister"

Apropo de spirite care vad dincolo de puterea de a observa a unui fan obisnuit, autointitulatul Mister gasea de cuviinta sa remarce in privinta lui Golofca faptul ca acesta a imprumutat logo-ul Căilor Ferate Romane pentru un tatuaj pe ceafa. Observatia profunda a fost confirmata de felul in care Golofca a trecut prin careul dinamovist la faza golului si la cea cu bara precum un expres printr-o halta.

Din fericire, un alt geniu regretat in Liga 1, Leo Grozavu, isi da palme de unul singur in fata televizorului si nu-l mai articuleaza post-modern pe cel mai bun jucator al Botosaniului in mijlocul stadionului. Pentru ca Golofca este cel mai bun jucator al acestei echipe ce poate aspira la playoff si nu atat de discutatul Morutan. Dar noi suntem niste "pedofili" ai fotbalului, obsedati numai de adolescenti, si nu vedem adevaratele varfuri ale jocului. Nu intelegem ca Polonia ne umileste cu ciolanele mature ale lui Lewandowski, Grosicki si Blaszczykowski. Si cu boala asta ii contaminam si pe strainii cu care intram in contact. Selectionerul Daum spune ca s-a dus pana la Ovidiu special pentru Casap, un adolescent cu potential, dar care deocamdata e doar o promisiune. Nu avem pic de incisivitate, de viteza in jocul nostru ofensiv, dar noi suntem disperati dupa inca un jucator necopt care o plimba alene pe la mijlocul terenului. Am crezut ca Daum va veni si, cu o privire proaspata, va vedea ceva ce noi nu vedeam, un Golofca, de exemplu, de la o echipa nebagata in seama, dar care e un fotbalist ce are ceva rar printre jucatorii romani, incisivitate, viteza, curaj. De aceea il regret pe Dan Petrescu ca a fost din nou ignorat de FRF, el a spus dupa partida disputata de CFR pe stadionul din Botosani ca Golofca ar putea juca la orice echipa din Liga 1. Petrescu, antrenorul fara prejudecati, un adevarat selectioner care ii aduna la Urziceni pe acesti "Golofci" nebagati in seama si lua un titlu cu 8 puncte in Champions League in coada...

Dinamo a inregistrat o infrangere pozitiva. Lucrurile nu sunt alarmante in echipa lui Contra, dar, pentru a fi din nou cea mai solida trupa, cum a fost in playoff, trebuie sa-l recupereze pe acel Hanca din primavara si sa puna un mijocas imaginativ, poate Albin, in spatele lui Nemec, in locul lui Rivaldinho care e doar un alt fel de Nemec, un Nemecinho. Urmeaza Athletic si, macar in ceea ce priveste raidurile lui Muniain, Dinamo a avut un antrenament util cu Golofca...