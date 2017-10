Gabriel Chirea, despre alegerile LPF: "Signor Gino, mai facem putin si politica fotbalului?"

Gino Iorgulescu a castigat fluierand alegerile pentru presedintia LPF, dupa o campanie electorala fantomatica, in care se pare ca politicul i-a dat o centrare perfecta, iar el a bagat mingea in poarta dintr-o "foarfeca".

De Gabriel Chirea:





Gino Iorgulescu l-a invins pe "iepurele" Sorin Dragoi pentru un nou mandat la sefia LPF cu un scor zdrobitor, 13-1, mult mai dureros decat infrangerea echipei ACS Poli Timisoara in fata FCSB-ului, survenita cu o seara inainte. De altfel, Dragoi a fost votat doar de clubul primariei timisorene, care l-a propus pentru functie si al carui presedinte este.



Desi contracandidatul lui Iorgulescu acuza interventia anumitor actori politici care alearga in echipament rosu dupa alegatori, carora de data aceasta nu le-au dat nici macar pungi cu ulei si zahar, ci numai asigurari, iar cifrele acestui scrutin la care au participat echipele din Liga 1 arata ca cele din perioada in care in Romania existau tovarasi si cozi la alimente, Signor Gino ne asigura ca doar profesionalismul sau, proiectele gandite si finalizate si buna conlucrare cu echipe din Liga 1 au facut ca el sa fie propus de 11 echipe si sa fie votat de 13 din cele 14 cu drept de vot.



Dincolo de controversele legate de noaptea de dinainte si de ziua alegerilor, cred ca pe microbisti nu ii intereseaza prea mult cine ocupa functia si cine l-a propus, atata timp cat lucrurile se vor schimba in bine. Pe un iubitor de fotbal il intereseaza sa poata merge pe stadioane moderne, care sa ii ofere conditii decente, daca tot da banii pe bilet, sa nu fie lasat in canicula, ploaie si vant, sa nu stea pe scaune murdare si rupte, sa nu fie umilit si tratat de sus de fortele de ordine si stewarzi sau sa nu i se ceara pe un suc si hot dog cat pe o masa la un restaurant de lux, doar ca sa isi rotunjeasca intermediarii bugetul. El vrea sa stie unde se duc banii pe care ii da clubului favorit si de ce nu ajung la jucatori, care raman neplatiti cu lunile, vrea transparenta si profesionalism. Vrea gazoane incalzite si drepte, locuri de parcare suficiente, sa isi poata duce familia la fotbal, nu la lectii de educatie sexuala, si vrea ca fotbalul sa nu mai ajunga la DNA si angajatii cluburilor sa fie profesionisti si corecti, nu pile si interlopi. Vrea sa vada fotbal de calitate, jucat de fotbalisti valorosi, talentati si dedicati, dar si cei mai inzestrati juniori, care sa nu mai astepte pana le cred mustatile ca sa le vina randul dupa straini mediocri si dupa baietii care cotizeaza la "dom’ profesor" si "dom’ presedinte". Dar mai presus de toate, vor sa aiba speranta ca fotbalul romanesc este pe calea cea buna si ca exista o politica de dezvoltare coerenta si unitara.



Asa ca, domnule Gino Iorgulescu, felicitari pentru un nou mandat! Sincer, nu intereseaza pe nimeni ce prieteni sus-pusi aveti in politica si ce partide v-au sustinut ca sa castigati functia cu scorul de 13-1. Ati fost presedintele LPF timp de 4 ani destul de gri, in care nu ati reusit sa va remarcati intr-un mod totalmente pozitiv, acum ati fost ales sa mai stati 5 ani pe acelasi scaun. Poate ar fi cazul sa va apucati sa practicati putin si politica fotbalului...