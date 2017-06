"Fotbalul romanesc isi asteapta premierul" Mihai Mironica despre cine ar trebui sa il inlocuiasca pe Daum la nationala

Citeste editorialul scrie de Mihai Mironica.

Romania este in asteptarea instalarii unui nou premier. Si fotbalul romanesc este in aceasta asteptare. Presedintele Burleanu trebuie sa numeasca un nou "premier" la nationala. Dupa orice evaluare, Christoph Daum este selectionerul zero. Zero sanse de calificare la Mondial, zero victorii in 11 contra 11, cea mai lunga perioada cu zero goluri, zero exprimare ofensiva in meciurile oficiale, zero-zero cu Kazahstan, zero zahar la cat de acrit a devenit selectionerul in comunicarea publica.

In binecunoscutul sau stil, Burleanu a aruncat fumigena cu "evaluarea lui Daum de catre comisia tehnica" si apoi s-a asezat un ocean de liniste dupa dezastrul echipei nationale. Ti-i si imaginezi pe venerabilii din comisia fantoma, sub conducerea lui Napoleon Stoichita, analizand neanalizabilul: faptul ca nu treceam de mijlocul terenului cu Polonia acasa si in deplasare, faptul ca am avut acasa cu Muntenegru o linie de mijloc de parca intalneam la Rio o combinata argentiniano-germano-braziliana, faptul ca avem un selectioner neamt care se agata de un contract mai penibil decat orice roman, care da vina muieratic pe cat de slabi sunt jucatorii si care pune in umbra orice politician local cu prapastia dintre promisiunile initiale, pe care oricum nu i le ceruse nimeni, si realitatea crunta de dupa un an de realizari "marete".

Premierul e dat de echipa care a castigat alegerile

Premierul pe care presedintele Burleanu ar trebui sa-l instaleze e cel care a castigat "alegerile". "Alegerile" in sezonul trecut de Liga 1, titlul de campioana. Gica Hagi este cel mai indreptatit pentru aceasta numire. A castigat campionatul, asa, dubios, cum a facut-o, pana la urma asa se castiga mereu titlul in Romania. A facut-o insa cu bani putini, scotand maximum dintr-un grup fara valori deosebite. Cam cum pare si nationala Romaniei.

Gica Hagi este un monstru al fotbalului romanesc, cel mai mare nume pe care l-am avut si-l vom avea in istoria nationalei mult timp de acum incolo. Cand un astfel de gigant intra pe usa vestiarului nationalei, jumatate de treaba este facuta, fotbalistii sunt hipnotizati de o asemenea legenda. Fiecare cuvant al sau are o cu totul alta greutate decat unul rostit de un alt muritor pentru ca el este cel care a condus Romania din teren la cele mai mari triumfuri.

Cat despre cea de-a doua jumatate a problemei... Hagi este la varsta ideala. A devenit un antrenor matur, are incredere in viziunea sa dupa triumful in campionat. A demonstrat ca stie sa fie indraznet in atac, dar si ca organizeaza bine defensiva. Nu ii este teama de aceasta provocare, nu cauta alibiuri, spune ceea ce trebuie sa sustina un selectioner si nu ceea ce arunca alogenul de Daum: Romania are fotbalisti, Romania nu este egala Armeniei, Romania poate juca si altfel decat lamentabil, Romania poate indrazni sa depaseasca un Muntenegru si un orizont negru.

Regele, varianta realista

Mircea Lucescu nu vrea sa fie selectioner, vrea sa aiba ritmul unei echipe de club care sa-l tina in forma. Dan Petrescu a fost rapit de CFR Cluj care a stiut ce sansa imensa este sa semnezi cu Bursucul. Un strain este un nou pariu cu un om care nu cunoaste fotbalul nostru in profunzime. Este momentul pentru o sansa de revansa acordata celui care esua la nationala ca selectioner cand inca nu era antrenor.

Sigur ca raman niste semne de intrebare solide si in cazul lui Hagi: poate fi el obiectiv in raport cu fotbalistii de la Viitorul, in raport cu fiul sau? Uneori, discursul sau sau deciziile sale te fac sa te indoiesti de aceasta obiectivitate absolut necesara. Dar niciun selectioner nu e perfect, in privinta oricarui om pus intr-o asemenea pozitie exista indoieli.

Hagi a fost Supermanul real al generatiei mele. La statuia sa de la Arena Nationala trebuie sa se inceapa lucrarile. Dar, pana atunci, pana la vremea statuilor, vreau sa ma bucur din nou de Hagi in carne si oase, la imn, cu mana pe inima, ca atunci cand a condus romanii in cel mai frumos meci din istoria lor, victoria cu Argentina de la Mondial. Sunt convins ca multi, foarte multi romani simt la fel acum. FRF trebuie sa dea aceasta lovitura de imagine, sa arate ca are maturitatea de a trece peste conflicte inutile, sa dea un restart celei mai iubite echipe, echipa Romaniei.