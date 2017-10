"FOT-BALUL BOBOCILOR" Saptamana istorica in Liga I! Ce se schimba dupa debuturile lui Ianis Stoica si Malaele la 14 ani

Intr-o perioada in care toata tara a ramas cu sechele dupa un bal al bobocilor neinspirat, organizat la Cluj, niste copii de la fotbal ne arata ca exista sigur copii frumosi in Romania noastra.

La 14 ani, boboc in fotbal, fiul lui Pompiliu Stoica a dat primul lui gol la Steaua.

Da, socant! Impresionant a fost tupeul lui in fata oamenilor mari pe langa care juca, dar si bunul simt si umilinta pe care le-a aratat in declaratia de dupa meci. „Ieri, alaltaieri dormeam cu mama si acum dau gol la Steaua” e apogeul emotiei unui copil care a ales sa faca fotbal pentru ca asa a vazut in casa, poate fara sa viseze ca va ajunge atat de repede aici. De fapt, nu! Ianis Stoica visa la asta. Toti viseaza cand se apuca de fotbal, doar ca selectia naturala ii indeparteaza de varf pe cei mai multi, iar pe altii tentatiile ii trimit in situatii jenante, precum cele de la acel faimos deja Bal al Bobocilor. Culmea, balul s-a tinut la doi pasi de stadionul in care fiul lui Pompiliu Stoica dadea o lectie de viata, lectia invingatorului, pentru orice copil de varsta lui.

Golul lui Ianis Stoica este exact lucrul de care are nevoie orice copil care face fotbal. Aseara nu a marcat doar Ianis Stoica, ci toti copiii care – abia intrati in fotbal – inca nu au parte de meciuri adevarate, nu apuca inca sa culeaga roade, sunt doar la ora sacrificiilor si a promisiunilor venite de la antrenori cum ca daca chiar muncesti iti va fi candva mai bine. Cei mai multi copii renunta tocmai pentru ca rasplata pare prea departe. Aseara Ianis a marcat si pentru ei. De ce sa nu inceapa si ei campania „Je suis Ianis” daca tot ne rupem de orice inhibitii?

Dar nu il avem doar pe Ianis Stoica. Langa el, Denis Man marca o dubla cu experienta unui om care juca parca de cand lumea intre fotbalistii mari, desi el e aparut la Steaua doar de vara trecuta, de la vizita lui Guardiola si a lui Manchester City. Da, il asteptam si la nationala!

Practic, pustii de la juniori pot desena o schema a evolutiei fotbalistului pornind de la ei si continuand cu Ianis Stoica, apoi Denis Man, si nu direct la Mbappe.

Ca nici fotbalul nu o fi tocmai o preocupare a baietilor cuminti nu neg, dar daca un actor de calibrul lui Horatiu Malaele isi indruma urmasul sa faca fotbal, iar el debuteaza in Cupa Romaniei tot ieri la campioana Romaniei, cu Hagi pe banca, eu merg pe mana fotbalului, formator de oameni. Chiar cu riscul unui hent.