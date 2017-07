"Fight club" Mihai Mironica despre care poate fi marea victorie a Simonei Halep la Wimbledon

Simona Halep s-a calificat fara probleme in turul 2 la Wimbledon.

Halep ajunge rapid la un set si 3-0 in prima sa partida de la Wimbledon. Inevitabil, revine in memorie momentul in care Simona a avut acest avantaj in mai putin de o ora de joc in recenta finala de la Roland Garros. Avantaj care putea creste decisiv daca romanca reusea sa concretizeze atunci sansele de break avute in acel game. O prudenta paralizanta a impiedicat-o in fata lui Ostapenko sa renunte la mingile de siguranta si sa se arunce asupra prazii aflate in corzi.

Simona a marturisit ca a revazut acele momente cheie ale finalei pariziene. Cele mai importante momente din cariera sa de pana acum. Game-urile de care se leaga cele mai mari regrete ale actualului numar 2 mondial. Au fost mingile care puteau s-o introduca pe Simona in cercul restrans al nemuritorilor, cu prima pozitie in ierarhia mondiala si trofeu la Roland Garros. Dar Simona s-a temut sa intre prin acea poarta rezervata marilor legende. S-a temut, a crezut ca o poate impinge si pe Ostapenko sa se sinucida cu o puzderie de greseli nefortate asa cum facuse cu Pliskova in semifinale. N-a tinut, tenisul a invins pana la urma in acea dupa-amiaza amara de la Roland Garros.

Alb inocent, negru in fata ochilor

Simona a admis ca trebuia sa forteze, sa riste. Pentru ca investitia in risc te face un mare campion. In acest meci de debut la Wimbledon, dupa marea dezamagire pariziana, am vazut o Simona Halep care a dat drumul la brat. Care n-a mai asteptat. Care a preluat initiativa de fiecare data cand s-a ivit ocazia. Simona a venit in albul traditional, dar si cu atitudinea, cu jocul care se asorteaza ierbii nemiloase, care nu-ti mai permite alibiurile de pe zgura.

Simona a raspuns exact cum trebuia indemnului simplu dar atat de potrivit al antrenorului sau: "iesi pe teren si joaca". Romanca are o jumatate de tablou dificila si un joc care nu o recomanda foarte convingator pentru iarba. Daca la Roland Garros a fost privita de la inceputul turneului drept marea favorita, in spectacolul de la Wimbledon "regizorii" o crediteaza cu un rol secundar. Sansele de izbanda sunt mai mici, dar sansele de a o vedea pe Simona iesind la lupta in plina strada si de a nu mai astepta dupa colt par a fi mult mai mari la acest Wimbledon care o primeste rece, distant, decat la Roland Garros-ul care a amagit-o cu coroana de regina.