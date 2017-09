"Egalul victorios al CFR-ului!" Mihai Mironica despre stilul echipei lui Dan Petrescu si greselile de arbitraj

CFR Cluj 1-1 Steaua / A fost un egal cat o victorie pentru CFR Cluj. Echipa clujeana pastreaza avansul de 4 puncte fata de Steaua (da, Steaua, o spun si Dan Petrescu, si Iuliu Muresan, si clujenii care au umplut arena la acest meci dupa multi ani).

Un egal cat o victorie pentru CFR si pentru jucatorii lui Petrescu care au simtit in teren ca au in fata o echipa mai puternica, o trupa a Stelei care in ultimul sfert al meciului a inghesuit gazdele in propria jumatate de teren. Petrescu a cerut remiza ca un sahist, facand doua schimbari in ultimele 5-6 minute pentru a mai trece timpul. Insusi liderul trupei clujene, Deac, tragea de timp cand iesea de pe teren...

Capodopera Stelei



Golul Stelei este unul plin de semnificatii. A fost marcat superb de Budescu, dupa o aparitie si o finalizare de clasa, inca un moment care arata stupiditatea selectionerilor ce l-au ignorat de-a lungul anilor. A venit dupa o pasa minunata a lui Man printre picioarele lui Camora, acesta raspunzand impecabil ironiei goale a capitanului CFR-ului, cel ce persifla varsta tanarului stelist inaintea meciului. Si nu in ultimul rand, golul venit pe traseul Nita, Tanase, Pintilii, Alibec, Man, Budescu este cea mai frumoasa reusita colectiva din acest campionat.

CFR de acum este tot mai mult acea Unirea Urziceni a lui Dan Petrescu care iesea campioana. O echipa grea ca o cavalerie teutona, cu un varf, Pardo, ce-mi aduce aminte de Bilasco, fostul varf ce a patimit in aceasta partida alaturi de Petrescu. Este o echipa fara un rafinament tehnic deosebit in atac, dar care stie sa speculeze fazele ofensive pe care si le creeaza.

Hategan in ofsaid



Inevitabil, trebuie discutat despre arbitraj. Hategan a anulat gresit primul gol al CFR-ului, nu a fost fault la saritura lui Nouvier. Acelasi Hategan a dictat gresit fault la un duel intre Alibec si Culio, atacantul Stelei se enerveaza pe drept, dar primeste galbenul pentru reactie. Sigur ca Alibec trebuia sa-si controleze reactia, dar enervarea lui este determinata de eroarea lui Hategan. Cat despre caderea lui Benzar in careul gazdelor, accentuata teatral, a fost judecata corect de arbitru. Fundasul Stelei a fost atins de adversar, dar nu cu o intensitate care sa determine dictarea unui penalty.

Dan Petrescu a construit o falanga solida, dar ar mai fi nevoie si de niste sulite care sa iasa printre scuturi si sa desfaca o defensiva, echipa sa nu mai depinda atat de mult de jocul de forta.

Steaua are si ea o problema apropiata. In ciuda atator investitii, echipa lui Dica nu are aripi. Tanase a mai miscat ceva, dar Golofca si Coman sunt foarte modesti in joc. Situatia mai poate fi redresata la revenirea lui Teixeira.

Cert este ca Becali s-a pripit in stilul sau clasic cand a trambitat la inceputul sezonului ca CFR este favorita la locul doi. Lucrurile sunt infinit mai imprevizibile.