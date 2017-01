Dialogul interzis. Bogdan Hofbauer scrie despre cea mai mare greseala facuta de Steaua

De plictiseala? De curiozitate? La trecerea timpului? Keseru si-a propus ca intre doua antrenamente sa organizeze un multi-interviu live cu fanii pe facebook. A spus ca ii e dor de Steaua, ca nu se baga in razboiul Stelei cu Armata, dar ca ar vrea ca suporterii sa revina la stadion. Keseru a lovit actuala putere a Stelei fara sa-si dea seama!

Keseru e unul dintre baietii inteligenti din fotbalul romanesc. Experimentul lui a fost un succes. In 30 de minute de autofilmare, avea peste 5.000 de comentarii. Rar mai apuci sa vezi 5.000 de spectatori la un meci al Stelei. Dar comparatia e idioata! Cine e Keseru si cine e Steaua?

Avantaj Keseru! El e un tip comunicativ, deschis fata de suporteri. Nu imi amintesc vreun moment in care sa fie rautacios. Si nici macar un conflict public care sa-l implice pe Keseru.

Si daca Polul Nord ar fi Keseru, la Polul Sud e sigur Steaua! De ani de zile – multi, prea multi – Steaua fuge! Zi de zi, Steaua se desparte de suporteri. Se ascunde de ei. Si ii alunga.

Nu le zice direct “mars”! Nu! Nu le da cu pumnul in gura pe stadioane asa cum ni se repeta obsesiv in fata ochilor imaginea cu Mihai Stoica in tribuna din Ghencea. Nu! Dar lipsa de afectiune fata de masa de suporteri e bolnavicioasa.

Desi are un imens potential, Steaua este la ani-lumina de marile cluburi. Ii lasa rar pe jucatori la autografe, poze si interviuri. Ii vrea izolati si fara personalitate. E de notorietate momentul in care Denis Man a ajuns la Steaua si a fost abordat din prima de team-managerul Ianuli cu traditionalul “Daca vorbesti cu presa, iti rup picioarele!”

Keseru e constient ca daca acum era la Steaua, live-ul lui de pe facebook ar fi fost interzis. In epoca moderna a cenzurii, jucatorii Stelei nu au voie sa comunice cu suporterii. Tot felul de momente haioase, filmulete, scenete cu fotbalisti prezente pe toata harta internetului si a youtube-ului nu sunt acceptate la Steaua. Jucatorii nu au voie sa participe, iar suporterii nu-si pot avea idolii aproape.

Asta si din interpretarea paranoica, gresita ca, daca ii tine pe jucatori departe de mijloacele media, Steaua s-ar razbuna pe presa care nu ii canta in struna. Asa s-a ajuns ca la Steaua conferintele de presa sa dispara si sa se organizeze doar la competitiile la care UEFA obliga.

Neinspiratia oamenilor de comunicare a Stelei, amatorismul lor, aroganta si chiar rautatea au facut ca cel mai raspandit club al Romaniei sa nu poata fi ajutat de suporteri tocmai cand avea mai mare nevoie de ei. In razboiul cu Clubul Armatei.

Suporterii nu au disparut. Desi nu le mai place atat de mult Steaua, le place in continuare fotbalul. Se uita la meciurile televizate si citesc stirile despre Steaua. Dar nu se mai regasesc in actuala Steaua si nu se mai simt apropiati de ea. Pentru ca, fara sa realizeze, Steaua i-a parasit pe ei de mult.