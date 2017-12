"Daca Mike Tyson si Floyd Mayweather ar fi avut un copil" Florian Ceafalau despre omul care a devenit aseara noul rege al boxului

Doi dintre cei mai buni lupatori din lume s-au confruntat aseara in ring.

Guillermo Rigondeaux sau "El Chacal". Unul dintre cei mai talentati oameni ce si-au pus manusile in maini si au intrat in ring. 475 de victorii la amatori, dublu campion olimpic, dublu campion mondial, 17 victorii la profesionisti si nicio infrangere, campion mondial din 2010 si "cel mai mare talent pe care l-am vazut", conform lui Freddie Roach, pe care ar trebui sa il credem pe cuvant avand in vedere lista impresionanta de boxeri pe care i-a antrenat, lista care ii include pe Manny Pacquiao, Oscar de la Hoya, Mike Tyson, James Toney, Bernard Hopkins, Wladimir Klitschko, Miguel Cotto sau Julio Cesar Chavez Jr.

Dar textul meu nu este despre Rigondeaux, este despre omul care l-a facut sa arate ca un amator pe acest monstru al ringului. Un rege neinvins, un dominator, un invingator al invingatorilor, un campion olimpic si mondial a fost redus la zero absolut de noul fenomen al boxului, Vasyl Lomachenko.

Si spun noul nu pentru ca acum am aflat despre capacitatile sale, ci pentru ca, la ce i-a facut lui Rigo in aceasta dimineata, a demonstrat ca potentialul sau e infinit. Maretia unui luptator nu e data de cati adversari mediocri poate sa insire la rand in palmares, ci de cati campioni poate sa invinga, si mai ales maniera in care o face.

O data la 10 ani se naste un fenomen in box. Un luptator atat de bun incat este cu o clasa peste tot ce exista la momentul respectiv. L-am avut in ultimii 10 ani pe Mayweather, un geniu defensiv ce a anihilat tot ce avea boxul sa ofere. Inaintea lui l-am avut pe Roy Jones Jr, un diamant in stare pura ce a fost imaginea boxului aproape un deceniu. Iar inaintea lui RJJ l-am avut pe nimeni altul decat Mike Tyson, un luptator inegalabil in boxul de azi din toate punctele de vedere, box, carisma, poveste de viata.

Lomachenko pare sa fie insa o combinatie din toti cei 3. Geniul defensiv al lui Mayweather amestecat cu agilitatea inconfundabila a lui RJJ si cu agresivitatea lui Tyson. O combinatie pe care boxul nu a mai vazut-o pana acum!



Tyson, Roy Jones Jr, Mayweather, Lomachenko

Asadar, in ultimele 3 decenii i-am avut pe Tyson, RJJ si Mayweather, iar acum il avem pe Lomachenko. Ucraineanul l-a distrus EMOTIONAL pe Rigo in doar 6 reprize. Atat de tare incat cubanezul, nefiind in stare sa boxeze si aratand ca un amator in ring, a decis sa se retraga pur si simplu.

Ba mai mult, sa invoce si o accidentare la brat, care mai intai a fost dreptul, apoi stangul, apoi... cine mai stie ce urmeaza. Cert e ca Rigo nu a aratat accidentat, nu fizic cel putin. Psihic insa, a fost devastat. Sentimentul de frustrare pe care il are un mare, mare campion, cand e facut sa arate ca un amator, trebuie sa fie imens.

Tineti minte numele lui Lomachenko. Urmatorii 10 ani in box sunt ai lui. Uitati de Mayweather, de Pacquiao, Klitschko, Joshua, Wilder sau orice alt boxer va place. Boxul ii apartine lui Lomachenko!