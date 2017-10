Cine e de vina pentru situatia de la Dinamo? "Negoita a inceput bine, dar s-a pierdut pe traseu"

"E o zi proasta, o luna proasta sau deja un an prost." Versurile BUG Mafia par scrise pentru Dinamo si prezentul sau. Nici nu mai are sens sa o judeci pe Dinamo dupa un singur meci. Drumul in sine pare gresit.

Steaua, Chiajna, Astra. 3, Doamne si toate 3! In ultima saptamana, Dinamo a reusit sa se incurce in toate tipurile de meci posibile. Derby jucat bine, dar terminat prost - cu Steaua. Infrangere penibila a echipei lui Miriuta in fata fostei modeste echipe a lui Miriuta - Chiajna. Acum a aparut si enigmaticul meci cu Astra. Totul parea ca merge dupa un plan pana cand Moise al Astrei, la fel ca biblicul Moise, a despartit apele in doua, dar a despartit si clasamentul in doua, iar la finalul turului Dinamo a ramas in jumatatea care se bate la retrogradare.

Un an prost, spuneam. Asa se si vede. Revenita in prim-plan cu Rednic dupa insolventa, interzicerea in Europa si alte umilinte, Dinamo a calcat stramb imediat ce Rednic a iesit pe usa. Mai precis pe usa din dos, pentru ca Negoita a dat cu piciorul si la antrenorul, si la jucatorii, si la spiritul acelei echipe, care incepea dupa mai multi ani sa le arate coltii rivalilor de la Steaua.

Dupa Rednic, in doar un an, Dinamo a ajuns sa ruleze 3 antrenori: Andone, Contra si Miriuta. 3 domni si toti 3... Cu exceptia primaverii fantastice a lui Contra, nimeni nu a reusit sa... Pe scurt, nimeni nu a reusit!

Dar nici Negoita nu a reusit sa il multumeasca pe vreunul. Desi startul sau la Dinamo a fost un succes - prin mijloace neclare, numai de el stiute a scos-o pe Dinamo din insolventa - Negoita s-a pierdut pe traseu. Miercuri patronul lui Dinamo s-a trezit vorbind la televizor in timp ce se lauda singur pentru ca le-a platit jucatorilor salariile.

Traduc: patronul unui club de fotbal, considerat om de afaceri de succes, implicat in mai multe domenii, considera eroic faptul ca a respectat niste contracte de munca. Ca a platit salarii poate prea mari unor oameni care probabil nu le meritau nu il contrazic. Dar daca a adus la club si jucatori nepotriviti si conducatori nepotriviti inseamna ca problema e si la el.

Pentru ca, uite, e un an prost, un nou inceput prost sau deja un business prost.