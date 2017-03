'Schimbati mentalitatea, aduceti un LOSER! Combinatiile RUP nationala!' Emanuel Rosu despre Alianta Monstruoasa care interzice Romania la Mondial

Christoph Daum a lucrat degeaba pana la 62 de ani. Planeta Romania n-a auzit de el si de titlurile lui. Cine-s Koln si Stuttgart? Cine e Besiktas, cine e Fenerbahce? Ce campionate castigate? Ce Champions League? Ce Bundesliga?

'Geniu? Ce geniu? 'Daum e nimeni, boss'! In slang se explica totul. La Bucuresti, pasaportul se verifica in loja, ala-i testul pe care-l treci sau nu. Nu-ti cere nimeni CV, poti sa vii cu mana in buzunar sau cu degetul mijlociu ridicat in fata tribunelor. Asta inseamna sa intelegi 'mentalitatea', cum fac astia, baietii nostri. 'Mentalitatea', cuvantul repetat obsesiv ca intr-un masacru politic facut sa distruga pe cineva, ii va fi cu siguranta fatala. Lui Daum, fotbalul din Romania nu-i da nicio optiune sa continue. Macar are sansa sa plece cu 'mentalitatea' corecta acasa. Si, poate, o sa-i invete si pe altii sa nu mai vina.

Intre Koln - unde locuieste selectionerul cand nu-si da check-in pe la Voluntari, Tg. Mures sau Severin, sa vada chinul putred din Liga 1 - si lumea a treia, adica fotbalul nostru briliant, inteles cu fundul intors la teren si cu gura plina de mizerii, sunt numai 3 ore cu low-cost-ul. Dar trebuie sa fii cu adevarat tampit sa mai faci daca n-ai 'mentalitate'.

Rusia 2018 s-a pierdut inainte sa se fi jucat vreun meci din campania asta de calificare. Daum e o victima a faptului ca exista. N-a avut nevoie de nimic altceva, din iunie 2016 pana astazi.

Sa-l facem permanent 'drogat' ar fi insemnat sa ne insultam creativitatea la rau. Aia a fost doar ocupatie de amatori, pentru primele saptamani de viata impreuna, inainte sa-l facem sa vorbeasca. Pentru ca s-a compromis de la primul cuvant. De ce a zis 'Buna ziua' in romana? Nu stie imnul? De ce nu-l stie. 'Atacam si cand n-avem mingea!' Cum adica, ce vrea sa ne faca asta? Isi bate joc de noi? Sistem? Ce sistem, cum sa jucam romb la mijloc? Ne ia de prosti? Cum sa isi ia copilul pe un part-time sa-i analizeze meciurile? Cum, are voie sa-si aleaga singur staff-ul? Lucreaza la Frankfurt? Eintracht? Unde-i aia? Ce, e nebun? Cum sa faca plimbare in ziua meciului la 5? Cum sa scrie pe pereti mesaje ca sa-i motiveze pe jucatori? Noi suntem handicapati, nu ne motivam noi singuri in avion, in pahare de plastic pe care le imputim cu alcool indoit cu acidulate? Cum sa declare ca mai avem sanse de calificare cand noi suntem la un punct glorios de locul 2? Cum sa nu demisioneze? Asta, clar, e pacaleala. O frauda de antrenor care ne corupe fotbalul din slogan in slogan.

Noua astora, marii luptatori de la Insolventa. Care stim cum se face treaba, ca doar avem academia Pietricica absolvita la zi. Am ars-o doar pe podiumuri de premiere, in sala de festivitati din spatele tribunei tot timpul goale de la Chiajna. Am condus cluburi cu maini de folcloriste. Am invatat fotbalistii ca mica prosteala n-a omorat pe nimeni. I-am avut pe cei mai mari antrenori, am facut cele mai mari rezultate, am ridicat incompetenta din mocirla si am dat-o cu parfum de neuron (din Dubai, mai erau vreo doua sticle pe la LePeFeu). Pe noi ne ia Daum de prosti? Hai, boss... n-avem nimic cu tine, dar tu CHIAR nu vezi ca esti un amator? Noi am facut momentul zero, noi ne intelegeam la un pahar in timp ce idiotii credeau ca vad fotbal pe bune. Hai, bate-o pe asta. Tu ce-ai facut?

Loja miroase urat, la fel ca toate spurcaciunile care apar din gurile care o umplu. Compromisurile vinovate, datul ochilor peste cap, pufnitul nervos, glumele proaste, atitudinea de golaneala. Asa-i la fotbal, nu? Neamtule, ti le-am facut pe toate, ne-am asigurat ca n-ai nicio sansa, Daume. Nu ai nicio sansa tu, Burleanu care te-a adus si nici Romania. Pentru ca asta-i planul, iar noua ne pasa de nationala. Da, da.

Pentru ca noi iubim Romania foarte mult. Ca noi am jucat aici si stim, am facut performanta. Ne place cuvantul asta. Sa nu intrebi ce inseamna, ca tot tu iesi papagal. Scapam an de an de la retrogradare sau retrogradam. Nu conteaza. Pentru ca, vezi cum e viata?, tot noi suntem. Pentru ca noi stim tot. Si suntem patrioti doar cand ajungem sa cantam imnul pe ritm de seminte sparte-ntre dinti. Oricum mai incolo de 'barbarii de tirani' e naspa. Sper ca n-ai invatat mai departe. Si in oficiala de la Botosani, si cand deschizi televizorul, si cand te bagi la conferinte nu vezi ca tot de noi dai?

Asa e in Romania. Si pentru spartul profi de seminte, si pentru fotbal ai nevoie de aceleasi calificari. Adica n-ai nevoie de nimic. Zero. Si vii tu sa ne inveti pe noi smechereala de-aia scumpa? Boss... Tu cum crezi ca ii pacalim pe fraieri de-atata timp?

Du-te si nu mai veni. Iti statea mai bine pe terasa, unde te-a vazut Reghe. Ca meciuri n-ai prea avut, doar stim cu totii ca ai CV-ul pe fals. El a jucat in Champions League cu Steaua. Tu ce titluri ai? Uita-te la noi. Asta inseamna sa fii baiat adevarat. Dupa tine sa nu ramana nimic. Pai, ba, noi suntem cluburile. Fara noi nu exista. Si nu existi! Si nici Romania. Fara noi, Romania nu e Romania.

Lasa nationala unuia calificat. Unuia care stie meserie. Care tine presa in prapastii, dupa garduri, unde e locul fraierilor. Unu' smecher care se enerveaza dupa 3 minute si pleaca din interviuri. ASTA e smecherie. Unul care sa fie si pe caterinca, sa stie si inventaru' de injuraturi. Tu nici pe alea simple cu 'p' nu cred ca le ai la tine. Boss...

Benzar, Razvan Marin, Rotariu... cine-s astia? Chiar crezi ca ne intereseaza cu cine joci? Oricum esti praf. Ce tactica-i aia. Ai schimbat-o? Lol. Tot proasta e. Nu vezi ca si la TVR ti-a zis-o baiatul ala pe final? Asa frumos a citit ce-avea el acolo pregatit. Cica esti o pacaleala. Vezi? Ce ti-am zis si noi.

Pleci sau mai suporti inca una? Hai, daca la Cluj a fost asa misto, iti dai seama cum o sa iasa in Polonia? Abia asteptam. Te luam din mai, sa te incalzim si pe tine, si pe baieti. Ne asiguram ca dau totul. LOL inca o data, promitem ca-i ultima.

Nu ti-a placut cum am jucat cu Albania la Euro? A fost clasa pe langa ce faci tu. Posesie, cornere. Chiar, am avut CORNERE. Stim ca le-ai numarat si tu p-astea cu Danemarca si ca nu ti-a fost greu. Zero. ZERO! Nu stii ca daca n-ai cornere, n-ai? Adica n-ai nicio sansa! Cornerele sunt, mai nou, totul in fotbal. Sau aproape totul, cand vine vorba de cat de slab esti tu. S-o dam asa!

Rusine ca ai batut Armenia cu 5-0. Aveau un om in minus si erau saraci, ti-ai batut joc de ei. In Kazahstan ce nu ti-a placut? Ii bateam si-n smoala, de ce nu l-ai chemat pe Petris de la Tg. Mures? Avem toti numarul lu' Tibi, taica-su, abia asteapta sa-l bage cineva pe copil in echipa.

Si cu Polonia de ce ai aruncat cu petarde? Lasa-ne, tata. E timpul sa-l asculti pe comentatorul Olaianos de la TVR, ai vazut ce frumos si-a citit textul de final, ce bine iti zicea sa pleci. Altul care iubeste mult Romania, tot ca noi. Si intelege absolut tot ce comenteaza. Absolut #respect.

Boss, tu, care n-ai 'mentalitate', ai venit s-o schimbi pe-a noastra? Vrem unu' cu CV, tata. Daca esti asa destept, chiar nu te-ai prins ca noi cautam un LOSER?