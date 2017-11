"Ce vreti mai frumos de atat?" Seara in care Universitatea Cluj a aratat de ce NU trebuie sa dispara

U Cluj a fost la un pas sa o elimine pe Dinamo in optimile Cupei Romaniei, ajungand pana la penalty-uri, acolo unde a pierdut pana la urma cu 3-1.

Autor: Florin Caramavrov

Ce m-as face eu, ce te-ai face tu, ce ne-am face noi, dacă n-ar fi „U”? Fotbalul ar fi mai sarac, mult mai sarac decat e, saracul!

„U” este farmecul celor 8000 de oameni care au venit aseara in tribunele stadionului Municipal din Cluj, dar nu numai al lor, ci si al tuturor celor care iubesc neconditionat aceasta echipa, fie ca ea se afla in Liga a IV-a, a III-a sau in Liga 1 la retrogradare, pe ultimul loc si fara speranta.

Da, e vorba despre o iubire imensa, care se traieste si se simte, banuiesc, daca esti acolo, in mijlocul celor care canta doua ore incontinuu. Despre iubire este vorba si in frumoasele versuri pe care le repeta galeria in alb si negru: „U” e simbolul tineretii si-al iubirii pe pamant! Ce vreti mai frumos de atat?

O iubire sfanta, pentu ca „U” e un nume sfant – asa spune cantecul, o iubire plina de sacrificii, cu suisuri, dar si cu multe coborasuri in ultimul timp, o iubire patimasa, naravasa, nemaiintalnita.

