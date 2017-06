Bogdan Hofbauer, despre numarul 10 de la nationala: "Furt de identitate – Grozav devine Hagi"

Cu sau fara rezultate - in prezent, mai mult fara - Daum e omul care isi propune sa socheze. Ultima grozavie, sa ii dea lui Grozav numarul 10 la nationala, e insa doar o gluma proasta.

Tricoul lui Hagi, Boloni sau Mutu nu poate ajunge la Grozav, deci n-ai cum sa iei in serios treaba asta. Iar ca sa razi, iti trebuie un tip de umor dintr-o alta lume.

Doar actul de caritate al lui Razvan Lucescu, care i-a donat numarul 10 lui Florescu intrece in ridicol decizia lui Daum. Dar Florescu nu a purtat fraudulos doar tricoul lui Hagi, el si-a schimbat si numele in Geo Flores, asa cum isi scriau pe timpuri copiii pe spate "Hagi" sau "Maradona". Un copil si Florescu, nu poti sa te superi pe el...

Ce vina are Florescu? Ce vina are Grozav? Pai au! Ceva in mintea lor, ii face sa creada ca sunt mai mult decat sunt. Numarul 10 e simbolul echipei. Cand se dau loturile la nationale, primul lucru la care se uita oricine, e cine poarta numarul 10. Asta e statistica! Tocmai pentru ca tricoul asta e atat de greu, e bine sa-ti recunosti limitele si sa eviti comparatiile care te vor face de ras.

