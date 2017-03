"Vorba lui nasu' Hagi, am facut egal cu o echipa care a jucat lunga si p-a doua!" Cum critica Mutu nationala

Mutu spune ca este dezamagit de rezultatul Romaniei si modul in care nationala lui Daum s-a prezentat cu Danemarca.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Romania a facut 0-0 acasa cu danezii si tremura in preliminariile pentru Mondial.

"Am facut un meci sub asteptari, cu ocazii putine. Tactica noastra cu 3 fundasi nu a dat randamentul la care se astepta selectionerul, poate doar pe alocuri, in prima repriza, cand Benzar, dar si Latovlevici au reusit in cateva randuri sa creeze superioritate pe flancuri, cea mai mare ocazie provenind din centrarea lui Benzar catre Keseru."

"Consider ca am facut egal cu o echipa modesta, a carei singura dispozitie tehnico-tactica a fost, vorba lui nasu' (n.r. - Gheorghe Hagi), lunga si p-a doua. Pacat ca noi nu am avut idei si nu am reusit sa profitam."

"Ar fi fost nemaipomenit sa castigam si sa ne relansam in lupta pentru calificare. Oricum, trebuie sa luptam pana la capat. Hai Romania!", a scris Mutu pe Facebook.