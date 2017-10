Vlad cel Odihnit! Romania e singura echipa din grupa al carui capitan este rezerva la echipa de club

Reprezentativa Romaniei este singura echipa din Grupa E a preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2018, care a desemnat sa fie capitan al echipei un fotbalist ce nu este titular la echipa sa de club.

Desi Ciprian Tatarusanu este portarul momentului in Franta, unde echipa sa, FC Nantes, este revelatia acestui inceput de sezon, ocupand locul al patrulea in clasament, dupa fortele PSG, AS Monaco si Olympique de Marseille, si exista multi fotbalisti care evolueaza meci de meci la formatiile lor de club, atat Christoph Daum, cat si noul selectioner, Cosmin Contra, au ales sa puna banderola pe bratului unui jucator, Vlad Chiriches, care a fost titular in acest sezon in doar doua meciuri din cele 7 jucate de echipa sa de club.

CAPITANII DIN GRUPA E SI SITUATIA DE LA ECHIPA DE CLUB

1. Polonia

Robert Lewandowski (Bayern Munchen) - titular in toate cele 7 meciuri jucate de echipa sa in Bundesliga, a marcat 8 goluri (+2 meciuri ca titular in Liga Campionilior, a marcat 1 gol);

2. Muntenegru

Stevan Jovetić (AS Monaco) - titular in 3 meciuri, rezerva in 1 meci, din cele 8 jucate de echipa sa in Ligue 1, a marcat 1 gol (+2 partide ca rezerva neutilizata in Liga Campionilor); s-a transferat la Monaco dupa ce se daduse startul campionatulul si a inceput sa joace abia din etapa a 5-a;

3. Danemarca

Christian Eriksen (Tottenham) - titular in toate cele 7 meciuri jucate de echipa sa in Premier League, a marcat 2 goluri (+ titular in 1 meci si odihnit si lasat 1 meci in afara lotului in Liga Campionilor);

ROMANIA

VLAD CHIRICHES (Napoli) - titular in 2 meciuri din cele 7 jucate de echipa sa in Serie A, in restul nefiind utilizat (+neutilizat in cele 2 meciuri din Liga Campionilor, 1 data a luat loc pe banca de rezerve);

Armenia

Henrikh Mkhitaryan (Manchester United) - titular in toate cele 7 meciuri jucate de echipa sa in Premier League, a inscris 1 gol (+ 2 meciuri ca titular in Liga Campionilior);

Kazahstan

Bauyrzhan Islamkhan (Kairat Almaty) - capitan si la echipa de club, care este lider in campionatul Kazahstanului. In cele 30 de etape scurse din actualul sezon, a jucat in 25 de meciuri, in 22 fiind titular, a inscris 10 goluri; a mai jucat 2 meciuri ca titular in preliminariile Europa League, pentru celelalte 2 partide jucate de echipa sa el a fost accientat.