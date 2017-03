Vine meciul cu Romania, gata cu fericirea pentru danezi :) Danemarca a pierdut primul loc in clasamentul celor mai fericite tari din lume

Romania ocupa locul 57 in topul celor mai fericite tari ale lumii.

Norvegia a depasit Danemarca si ocupa primul loc in topul celor mai fericite tari din lume, potrivit unui raport oficial publicat luni, ai carui realizatori au indemnat natiunile din lumea intreaga sa stimuleze increderea sociala si egalitatea pentru a ameliora bunastarea cetatenilor lor, informeaza Reuters.

Romania ocupa locul al 57-lea in acest clasament ce include 155 de tari.

Tarile nordice au cele mai fericite populatii, potrivit World Happiness Report 2017, intocmit de Sustainable Development Solutions Network (SDSN), o initiativa globala ce a fost lansata de ONU in 2012, scrie news.ro.

Tarile din Africa Subsahariana, alaturi de Siria si Yemen, ocupa in 2017 ultimele locuri in raportul anual al fericirii - ce include 155 de state -, realizat pentru al cincilea an consecutiv de ONU.

Clasamentul este realizat pe baza unui punctaj global care include sase factori: PIB-ul per locuitor, Sprijin social, Speranta pentru o viata sanatoasa, libertatea de a face schimbari in viata, Generozitate si Incredere.

In clasamentul din 2017, pe primul loc se afla Norvegia, cu un scor general de 7,537. Topul 10 al celor mai fericite tari din lume este completat de Danemarca, Islanda, Elvetia, Finlanda, Olanda, Canada, Noua Zeelanda, Australia si Suedia.



Sudanul de Sud, Liberia, Guineea, Togo, Rwanda, Tanzania, Burundi si Republica Centrafricana ocupa ultimele locuri in clasament.

In acest an, Romania se afla pe locul al 57-lea, cu un scor mediu de 5,825.

Germania se afla pe locul al 16-lea, Marea Britanie pe locul al 19-lea, iar Franta pe pozitia a 31-a. Statele Unite au pierdut un loc fata de clasamentul de anul trecut si se afla pe locul al 14-lea.

In 2016, pe primul loc s-a clasat Danemarca, al carei punctaj a fost de 7,526, urmata de Elvetia, Islanda, Norvegia si Finlanda. Romania se afla pe pozitia a 71-a cu un scor mediu de 5,528.