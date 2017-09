"Viitorul nationalei ii apartine unul selectioner roman!" Daum ramane pana la FINAL! Declaratii in premiera

Christoph Daum a ratat calificarea la Cupa Mondiala, insa va mai ramane doua partide pe banca nationalei.

Daum s-a intalnit cu Burleanu, care l-a anuntat ca intelegerea nu va mai fi prelungita dupa terminarea preliminariilor pentru Cupa Mondiala. Nationala mai are de jucat doua partide, cu Kazahstan si Danemarca, moment care va marca si despartirea de Daum. Seful Comisiei Tehnice FRF, Mihai Stoichita, spune ca nu se pune problema unui antrenor interimar si asteapta un selectioner roman din 2018 la nationala. Contra e favorit, iar Dan Petrescu si Hagi sunt si ei pe lista lui Burleanu.

"Deocamdata nu e cazul sa vorbim de un selectioner nou, pentru ca avem unul. Mergem mai departe si vom vedea ce va fi peste o luna. Nu tin sa fiu selectionerul României, am fost deja de patru ori selectioner, pentru mine n-ar fi spectaculos, deci nu vânez acest post. Nu se pune problema sa devin interimar la nationala. Eu am alta menire, ceea ce fac e mai important la ora actuala, trebuie sa avem un viitor. Am alte gânduri si ma ocup foarte mult de sectorul de juniori, care recent au obtinut rezultate foarte bine", a spus acesta.

"Comisia Tehnica isi face treaba foarte bine. Respectam statutul pe care il avem, daca ni se vor cere sfaturi pentru echipa mare, vom ajuta. Vom vorbi insa despre un antrenor doar daca vom fi imputerniciti sa o facem. Momentan, cei care se ocupa de asa ceva o fac foarte bine. Fiecare gândeste intr-un anumit fel viitoarea campanie si ce trebuie sa adaptam. Un antrenor care vine acum ar fi un asamblator, nu un creator de echipa. in opinia mea, viitorul nationalei ii va apartine unui antrenor român", a declarat Stoichita la Dolce.