VIDEO | Moment incredibil la interviuri: surpriza de care a avut parte Pintilii la finalul meciului cu Turcia

Pintilii a declarat la finalul partidei ca noul selectioner a schimbat total atmosfera la lotul national, iar fotbalistii vin si joaca cu placere la echipa nationala.

Cum ieri au fost ziua sa onomastica, colegii i-au pregatit o surpriza lui Pintilii. Chiar in timpul flash-interviului, coechipierii i-au cantat "Multi ani traiasca" lui Mihai Pintilii si l-au umplut de frisca.



"A fost lupta. Important e ca am castigat cele trei puncte... Ma scuzati, sunt foarte obosit. E important ca am castigat acest meci. Mister ne da incredere si cred ca suntem pe un drum bun. Mister a schimbat atmosfera in grup, e o alta placere chiar si la antrenamente. Este un om care transmite placerea de a juca fotbal. Lumea a fost multumita de joc si asta ne bucura. Trebuie sa repetam asta si in meciurile oficiale", a declarat Mihai Pintilii pentru ProTV.