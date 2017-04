VIDEO Final senzational la futsal: Romania a marcat doua goluri in ultimele 4 secunde, 5-5 cu Finlanda! Meciul cu Letonia e azi, LIVE pe net

Romania joaca astazi, de la ora 19:00, impotriva Letoniei, intr-un meci de calificare pentru campionatul european.

In primul joc disputat sambata, tricolorii antrenati de Robert Lupu au obtinut o remiza in fata Finlandei, reusind sa marcheze de doua ori in ultimele 4 secunde! Golul egalizator a venit chiar la ultima faza, dintr-o lovitura de la 10 metri.





Partida de duminica impotriva Letoniei, programata de la ora 19:00, va fi transmisa in direct la FRF TV, pe canalul oficial de YouTube al Federatiei Romane de Fotbal, si pe pagina de Facebook „Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei”.

Rezultatele primei zile in grupa 4 de calificare la Euro 2018: Portugalia - Letonia 2-1 (0-1), Romania - Finlanda 5-5 (1-2).



Urmatoarele jocuri:



9 aprilie

Finlanda - Portugalia (ora 16:30), Romania - Letonia (ora 19:00)

11 aprilie

Letonia - Finlanda (ora 15:30), Romania - Portugalia (ora 18:00)

Castigatoarea grupei merge direct la EURO 2018. Locurile secunde din cele sapte grupe preliminare vor intra in play-off, acolo unde va ajunge si cel mai bun loc trei

Play-off-ul se va disputa in doua manse, tur si retur, in septembrie, tragerea la sorti urmand sa aiba loc pe 6 iulie, la Nyon. Turneul final se va desfasura anul viitor, in perioada 30 ianuarie - 10 februarie, la Ljubljana, in Slovenia.

Lotul Romaniei pentru calificari:

1. Vlad Iancu, 12. Petrisor Tonita - portari;

2. Robert Matei, 3. Cristian Matei, 6. Emil Raducu, 7. Robert Lupu (antrenor-jucator), 8. Ionut Movileanu, 9. Nelu-Emanoil Moldoveanu, 10. Mimi Stoica, 11. Bogdan Covaci, 14. Paulo Ferreira, 15. Laszlo Szocs, 17. Alpar Csoma, 20. Liviu Panzariu

Sursa: frf.ro