VIDEO | Cele mai frumoase goluri ale nationalei in 2017! Stanciu a reusit cea mai spectaculoasa executie

Cele mai frumoase goluri reusite de nationala Romaniei in 2017.

Stanciu a dat cel mai tare gol al Romaniei in 2017! Stancu si Grozav au prins si ei podiumul! In toamna, Romania debuteaza in noua competitie - Nations League. Tragerea la sorti a grupelor e pe 24 ianuarie la PRO TV!

Golul lui Stanciu cu Chile a fost ales de fani cel mai frumos al Romaniei din 2017! Stancu a dat primul gol in amicalul cu chilienii, din lovitura libera si a prins locul 2.

Cele mai frumoase goluri ale Romaniei din 2017 au fost marcate la Cluj. A doua reusita a lui Grozav cu Turcia a prins ultimul loc al podiumului.

Romania spera sa dea goluri la fel de spectaculoase si in 2018, cand amicalele devin oficiale in noua competitie - Nations League! Romania isi va afla adversarele pe 24 ianuarie, de la ora 13:00, in direct la PRO TV! Prima clasata in grupa de Nations League merge la baraj si poate obtine biletele pentru Euro!

Calificarea la Euro 2020 e obiectivul lui Contra: "Incercam sa ne facem pe noi fericiti in primul rand, familiile noastre si dupa aia 23 de milioane de romani".