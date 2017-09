Cosmin Contra, 95% noul selectioner al Romaniei! Variantele Hagi si Rednic au picat, anuntul oficial urmeaza sa aiba loc in 48 de ore

Contra va deveni in acest weekend noul selectioner.

UPDATE: Duelul pentru postul de selectioner este foarte aproape de a se incheia! In proportie de 95%, Cosmin Contra va fi alesul Federatiei Romane de Fotbal pentru a-i lua locul lui Christoph Daum! Contra este omul cu cele mai multe voturi pe masa presedintelui Burleanu si asteapta sa fie contactat pentru discutia finala.

Ultimul asalt la Gica Hagi, prin intermediari, nu a avut succes. Imprumuturile bancare care ar trebui returnate de Viitorul blocheaza orice dorinta a acestuia de a veni pe banca echipei nationale. Astfel, el nu poate lua in considerare oferta, neavand incredere ca ar putea continua proiectul pe care l-a inceput fara el.

In ceea ce il priveste pe Mircea Rednic, situatia acestuia este asemanatoare cu cea a lui Dan Petrescu, fiind dificil ca acesta sa poata veni rapid la echipa nationala pentru a pregati partidele cu Kazahstan de pe 5 octombrie si din Danemarca, 3 zile mai tarziu.

CFR nu l-a lasat pe Dan Petrescu la nationala.



"Cei de la Federatie m-au dorit foarte mult. Este a doua oara cand mi se ofera sansa sa fiu selectioner", spune Petrescu.

Rednic e greu de adus din Belgia, iar Contra devine favorit sa preia nationala.

"Ma simt pregatit sa antrenez echipa nationala, le-am zis si lor. Echipa nationala nu se refuza!", spune Contra.

Colegi de camera la nationala, Contra si Mutu pot ajunge impreuna pe banca Romaniei.

"Daca cel care vine ia salariu mai mic decat Daum e o jignire la adresa intregului popor roman", striga Mitica Dragomir.

De 24 de ani, nationala n-a mai fost antrenata de un dinamovist. Miriuta il vrea pe Andone selectioner.

"El ar fi cel mai indicat. E si liber, are si experienta, are carisma si ar fi si un dinamovist la echipa nationala, ca am avut numai stelisti!", rade Miriuta.