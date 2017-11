Un meci pentru o generatie | Romania U21 isi joaca visul de EURO, primul posibil dupa 20 de ani. Romania - Portugalia se joaca de la 19:00

Echipa nationala de tineret U21 a Romaniei joaca in aceasta seara impotriva selectionatei Portugaliei, vicecampioana europeana in urma cu doi ani. Meciul se va disputa la Ovidiu, de la ora 19:00.

Noua generatie a Romaniei isi joaca viitorul chiar la Ovidiu, pe stadionul campioanei Romaniei. Nationala U21, condusa de Daniel Isaila, intalneste in aceasta seara Portugalia, intr-un meci pentru primul loc al grupei 8 de calificare.

In acest moment, Romania este prima in grupa de calificare la EURO U21 din 2019, care se va tine in Italia si San Marino. Dupa 4 meciuri, Romania are 10 puncte, in timp ce Elvetia este a doua, cu 7 puncte dupa 5 partide. Portugalia este a 5-a, cu doar 3 puncte, insa trebuie mentionat ca lusitanii au jucat pana acum doar doua partide!

Lotul Romaniei

Portari: Ionut Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus Bucuresti), Catalin Cabuz (AFC Hermannstadt)

Fundasi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionut Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pascanu (Leicester City), Virgil Ghita (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Vlad Olteanu (FC Voluntari), Stefan Vladoiu (Sportul Snagov)

Mijlocasi: Dragos Nedelcu (FCSB), Dennis Man (FCSB), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicaldău (FC Viitorul), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Silviu Balaure (AFC Astra), Doru Dumitrescu (FC Viitorul), Razvan Marin (Standard Liege)

Atacanți: George Puscas (Benevento Calcio), Adrian Petre (Esjberg), Florinel Coman (FCSB)

Clasamentul grupei 8

Urmatoarele meciuri ale Romaniei

14.11.2017 Tara Galilor- ROMANIA

07.09.2018 Portugalia - ROMANIA

11.09.2018 ROMANIA - Bosnia-Hertegovina

Debut cu dreptul si la U19

Selectionata U19 a debutat si ea cu dreptul in drumul catre EURO 2018, organizat in Finlanda.

Reprezentativa condusa de Adrian Boingiu a trecut de Grecia la Haraklion, scor 2-1. Olimpiu Morutan si Andrei Sintean au marcat.