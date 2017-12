Un altfel de Contra: ce muzica asculta, la ce filme se uita si ce sport ii place la nebunie: "Poate as fi facut asta daca il descopeream mai devreme!"

Cosmin Contra isi petrece sarbatorile de iarna la Madrid, alaturi de familie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Intr-un interviu pentru PRO TV, Cosmin Contra a vorbit si despre pasiunile sale mai putin cunoscute suporterilor.

Ii place muzica latino, nu rateaza niciun film cu Demi Moore si s-ar fi apucat serios de golf daca descoperea mai devreme acest sport.

Contra e innebunit dupa mancarea romaneasca, dar tine si la silueta lui, asa ca a dat Romania pe Spania de sarbatori.

"Nu imi place sa fiu in Romania de sarbatori, pentru ca se mananca foarte mult si foarte bine."

"Trebuie sa avem grija si la silueta, sa incercam sa nu facem excese. Dar e imposibil cu atatea mancaruri traditionale extraordinare."

... Muzica preferata

"Imi place muzica latino acum, dar nu pot sa spun ca am un gen preferat."

"Cand am dansat ultima data? Nici nu mai stiu. A, da, la nunta lui Adrian Mutu."

... Filmul preferat

"Nu imi vine acum in minte un film preferat. Dar am o actrita preferata, Demi Moore. Orice film prind cu ea, ma uit. Le-am vazut pe majoritatea."

... Sporturile preferate

"Golful, tenisul, padelul, spinningul. Orice presupune miscare, in general."

"Daca n-as fi facut fotbal, as fi facut tenis de camp sau golf. Am descoperit acest sport foarte tarziu, poate daca il descopeream mai devreme, as fi facut asta. Imi place foarte mult."