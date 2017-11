ULUITOR! Asa arata gazonul pe care Romania U21 a fost nevoita sa se antreneze inaintea meciului decisiv din Tara Galilor: "Ne-au zis ca a plouat mult"

Echipa nationala de tineret U21 joaca maine impotriva Tarii Galilor, la Bangor, pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor. Meciul va incepe la ora 20:00.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Pe primul loc in grupa de calificare la EURO U21 de anul viitor, nationala de tineret are in fata un meci dificil. Romania va intalni maine, de la 20:00, la Bangor, Tara Galilor.

Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca meciul a fost precedat de un incident neplacut. Romanii au fost pusi sa se antreneze pe un teren execrabil.

Potrivit sursei citate, terenul de joc pe care au fost trimisi pustii lui Daniel Isaila arata groaznic, gazdele motivand prin faptul ca in ultimele zile a plouat abundent.

"Ni s-a spus ca a plouat mult in ultimele doua-trei zile si nu ne pot oferi o alternativa. Parca eram la un meci de cartier", au spus tricolorii.

Tara Galilor a pierdut cu 0-4 impotriva Bosniei, in ultimul meci, disputat tot pe teren propriu.



Sursa FOTO: Gazeta Sporturilor