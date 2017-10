ULTIMA selectie a lui Daum pentru Romania! Cu cine a votat la premiile The Best! A nimerit un singur finalist

Si nationala Romaniei a votat la premiile The Best oferite de FIFA.

Inainte sa fie demis de la nationala Romaniei, Christoph Daum a apucat sa voteze la premiile The Best oferite de FIFA. Selectionerul l-a votat pe co-nationalul sau Toni Kross de la Real Madrid drept cel mai bun jucator din lume in acest sezon.



Alegerile lui Daum:

1. Toni Kroos (Real Madrid)

2. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

3. Lionel Messi (Barcelona)

Capitanul Chiriches l-a votat pe cristiano Ronaldo, iar pe locurile 2 si 3 i-a ales pe Neymar si Marcelo.

Cristiano Ronaldo a fost ales pentru a doua oara la rand cel mai bun jucator din lume la gala FIFA. Zinedine Zidane a primit premiul pentru cel mai bun antrenor.