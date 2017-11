ULTIMA ORA | Unul dintre marcatorii Romaniei s-a rupt si nu mai vine la nationala

Bogdan Stancu nu va evolua pentru echipa nationala in dubla amicala cu Turcia si Olanda. Acesta a sosit accidentat, iar medicii au transmis ca nu il pot recupera in timp util.

Bogdan Stancu a sosit accidentat la echipa nationala, dupa ce a suferit o contuzie puternica in meciul Kasimpasa 2-2 Bursaspor, disputat sambata. Medicii echipei nationale l-au supus unor investigatii si au stabilit ca nu il pot recupera in timp util.



Stancu a suferit o recidiva a unei accidentari mai vechi, care l-a impiedicat sa joace si in meciurile cu Danemarca si Kazahstan.



Romania va intalni Turcia si Olanda pe 9 si 14 noiembrie. Meciurile vor fi transmise IN DIRECT de ProTV.