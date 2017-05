ULTIMA ORA: Moti iese din lot pentru meciul cu Polonia! Schimbarea lui Daum: revenire dupa 2 ani in tricoul Romaniei

Moti are probleme medicale si nu va fi in lot pentru meciurile cu Polonia si Chile.

Cosmin Moti nu va putea fi prezent la reunirea oficiala a lotului primei reprezentative care pregateste partidele cu Polonia, 10 iunie, respectiv Chile, 13 iunie. El va fi inlocuit cu Florin Gardos.

Fundasul lui Ludogoret sufera de o bronsita astmatiforma diagnosticata in urma unei bronsite recidivante, conform raportului medical. Dupa repausul si tratamentul recomandat initial, nu au fost inregistrati inca parametrii optimi, iar specialistii au recomandat mai multe investigatii.

Astfel, selectionerul Christoph Daum a fost nevoit sa cheme un inlocuitor. Florin Gardos, jucator aflat pe lista aditionala, revine la echipa nationala dupa aproape doi ani.

El a fost convocat ultima oara in iunie 2015, pentru jocul cu Irlanda de Nord, de la Belfast, din preliminariile Euro 2016.

Reprezentativa Romaniei se reuneste oficial, in formula completa, in 3 iunie, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, acolo unde va pregati partidele cu Polonia, 10 iunie, Varsovia, preliminariile CM 2018, si cu Chile, 13 iunie, Cluj-Napoca (in direct la ProTV).

