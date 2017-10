ULTIMA ORA! Meciurile Romaniei cu Turcia si Olanda sunt in direct la ProTV! Bucurati-va de fotbal!

In noiembrie, echipa nationala a Romaniei va disputa doua meciuri de pregatire in fata Turciei si Olandei, iar ambele partide sunt in direct la ProTV!

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua

Bucurati-va de fotbal! Nationala Romaniei se pregateste deja pentru preliminariile EURO 2020 si noua competitie Liga Natiunilor, ambele transmise in direct la ProTV.

Reprezentativa Romaniei incheie anul cu doua amicale puternice. Mai intai, pe 9 noiembrie, nationala noastra va intalni Turcia, selectionata pregatita de Mircea Lucescu, de la ora 20:15, in direct la ProTV.

Apoi, pe 14 noiembrie, tricolorii vor primi la Bucuresti, pe Arena Nationala, vizita Olandei, condusa de Dick Advocaat, de la ora 21:00, in direct la ProTV.

Ultimele dueluri cu Turcia au avut loc in 2012 (1-0 la Istanbul), respectiv 2013 (0-2 la Bucuresti), in preliminariile Campionatului Mondial 2014. In aceeasi campanie de calificare, tricolorii au intalnit si Olanda (1-4 la Bucuresti si 0-4 la Amsterdam).

Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea loc pe 24 ianuarie 2018.