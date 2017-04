Ultima ora: apare inca o nationala de fotbal in Romania! La vara joaca primul meci si vrea la Mondial

Daniel Cioaba, regele rromilor din Romania, a infiintat, in 2014, Federatia de Fotbal a Rromilor din Romania (FFRR) si un campionat de fotbal care se desfasoara in fiecare vara.

Peste doar cateva luni va avea loc si primul meci al echipei nationale a rromilor, iar ambitiile acestei reprezentative pentru viitor sunt foarte mari.

„In cadrul comunitatilor de rromi fenomenul a prins foarte bine, sportul si fotbalul sunt foarte populare. Pentru tineret o facem, ca sa aiba o pasiune, o ocupatie si sa nu mai aiba alte prostii in cap. Fotbalistii au deja fanii lor... La echipa nationala inca lucram, anul asta vrem sa jucam un meci cu echipa nationala a rromilor din Bulgaria. Ar fi primul din istoria noastra.

Pentru ca si in Bulgaria au copiat modelul nostru si au facut si ei un campionat intern acolo. Au format si ei o echipa nationala si primul meci va avea loc in vara acestui an. Ne gandim pe viitor sa organizam niste meciuri cu federatii neafiliate FIFA, precum Catalunia sau Tara Bascilor, ca sa castigam experienta. Echipa nationala nu are inca oficial o sigla, dar in ea se vor regasi culorile traditionale verde si albastru si blazonul Casei Regale Cioaba, format din doi grifoni care tin roata de pe steagul rromilor, iar deasupra este coroana regala”, a declarat Daniel Cioaba.

Vor la Mondial, dar sunt dezamagiti de Marius Lacatus

Federatia de Fotbal a Rromilor din Romania (FFRR) a fost infiintata in anul 2014, iar conform spuselor conducatorilor rromilor, ziua de 8 mai este trecuta oficial in agenda Guvernului Romaniei ca Ziua Fotbalului Comunitatii Rrome.

„Asteptam sa gasim un sponsor puternic, sa gasim pe cineva care sa poata sa ne ajute, pentru ca am realizat cat de mult am putut din banii nostri, ai familiei regale. Visul nostru cel mare a ramas participarea acestei echipe la un Campionat Mondial. Niciodata nu e prea tarziu si niciun vis nu e prea mare. Jucatorii de acum nu cred ca sunt pregatiti pentru un Campionat Mondial sau o competitie importanta, dar poate generatiile viitoare vor ajunge acolo. In plus, putem avea baza mai mare de selectie. Sunt foarte multi baieti de-ai nostri din Liga 1 si Liga a 2-a din Romania, care ar putea fi selectionati. Mai sunt un Danciulescu, un Niculescu, fratii Costea, Florinel Coman, Trifu... Facem echipa puternica! Marius Lacatus era propunerea noastra de selectioner, dar problema e ca el nu prea vrea sa recunoasca ca e rrom. Eu zic ca este o prostie sa negi ceea ce esti, nu trebuie sa iti fie rusine. Suntem ceea ce suntem! El e un om care a realizat foarte multe lucruri bune si care este un model pentru multi tineri din Romania. Nu trebuie sa vedem numai partile negative, pentru ca avem destui rromi care au adus valoare acestei tari”, a dezvaluit Daniel Cioaba.

Campioana nationala a rromilor este din Tg. Jiu

Din 2014, exista un campionat national de fotbal al rromilor, la care participa 12 echipe. „Competitia s-a organizat in fiecare an, incepand din 2014, numai ca nu a fost foarte mediatizata. Se organizeaza in lunile iunie si iulie si se tine in mai multe locatii. Neavand un sponsor foarte puternic, suntem nevoiti sa organizam meciurile pe terenul fiecaruia dintre echipe si nu centralizat, in sistem de turneu, intr-o singura locatie. Avem echipe in Dolj, la Craiova si la Bailesti, in judetul Olt, la Potcoava si Izbiceni, la Sebes, la Sibiu, la Rm. Valcea, la Dragasani, la Tg. Jiu, la Strehaia... Ultima campioana este echipa Inter Meteor de la Tg. Jiu, iar vicecampioni sunt cei de la Sibiu”, a spus Cioaba despre intrecerea inedita. De altfel, echipa campioana din Tg. Jiu are si ea note de originalitate.

Pe pagina de Facebook au fost postate fotografii ale fotbalistii in fata operelor lui Constantin Brancusi din localitatea gorjeana, Poarta Sarutului si Masa Tacerii, iar printre scandarile care se pot auzi la meciuri se numara si „Inter Meteor, aleee / Acasa sau deplasare / Calca totul in picioare” sau „Avem super jucator / Scorpion de Meteor / El face driblinguri tari / Baga spaima-n adversari!”.