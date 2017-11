"Ultima data l-a purtat Grozav, acum poate il va purta el". Contra vrea sa-i dea 10-le Romaniei unui stelist

Cosmin Contra, selectionerul echipei nationale a Romaniei, a vorbit intr-un interviu acordat Eu sunt 12, raspunzand la intrebarile fanilor. Acesta a abordat subiecte precum Alibec si numarul 10 al primei reprezentative.

Cosmin Contra a vorbit LIVE pe pagina Eu sunt 12, acesta raspunzand si la intrebarile fanilor. Selectionerul a abordat subiecte precum debutul sau, problema lui Denis Alibec si marile sale dorinte ca antrenor.

"E un sentiment unic sa debutezi pe banca nationalei, total diferit de orice altceva. Sa asculti imnul din postura de antrenor... e o responsabilitate mare, dar si o mandrie pe masura", a spus Contra.



"Dupa ce imi voi termina parcursul de la nationala, normal ca mi-ar mai dori sa ajung la o echipa de club. Dar acum am treaba pentru Romania!



Mi-ar placea sa ajung sa o antrenez pe Atletico, e cel mai mare vis al meu. As mai vrea sa o antrenez pe Milan, imi place sa revin ca antrenor unde am fost jucator", a adaugat el.

Contra a spus ca viitorul decat al nationalei ar putea fi Budescu.

"Ultima data l-a purtat Grozav, dar poate acum il va purta Budescu. Si Stanciu este un decar, deci si el ar putea avea numarul 10 la nationala. Vom vedea", a mai spus Contra.

Selectionerul spune ca Alibec are nevoie de un gol pentru a iesi din pasa proasta.

"El are nevoie de un singur gol ca sa iasa din perioada asta proasta. Sunt convins ca atunci cand va reusi sa-l marcheze isi va da drumul complet la joc si va redeveni golgheterul din sezonul trecut. Trebuie sa renunte la acele gesturi, dar el le face pentru ca isi doreste mult la fiecare meci", a adaugat selectionerul.