"Uitati-va la Hagi ce face! Trebuie sa ii dam o sansa la nationala!" Cine il cere pe Hagi selectioner

Generatia de aur se aduna in jurul lui Hagi, care e propus in locul lui Daum la nationala.

"Din pacate sunt dezamagit, m-asteptam la mult mai multe din partea baietilor. M-am asteptat sa castigam acest meci, sa avem o alta atitudine, pentru ca era practic ultima sansa sa prindem locul doi. Asa, sansele sunt foarte, foarte mici. Cat mai sunt sanse matematice mai putem sa ne gandim dar eu cred ca sunt aproape nule. Nu e normal sa i se prelungeasca contractul lui Daum daca ratam calificarea. Avem antrenori foarte buni si ar trebui sa le dam credit. Uitati-va la Gica Hagi ce face la Viitorul. Punctul meu de vedere este ca ar trebui sa-i dam o sansa lui Hagi pentru ca merita”, a declarat Selymes.

Fostul fundas al nationalei considera ca ar trebui schimbari si la conducerea Federatiei Romane de Fotbal, de destinele careia ar trebui sa se ocupe un om din interiorul fenomenului.

"Toti cei care am fost in fotbal stim ce inseamna fotbalul. Trebuie sa fi lucrat in fotbal ca sa poti sa faci proiecte, sa ai rezultate. Important este ca presedintele federatiei sa fie om de fotbal. Fara proiecte nu avem nicio sansa”, a mai spus Tibor Selymes.