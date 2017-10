UEFA a anuntat URNELE pentru Liga Natiunilor! Romania poate juca impotriva Serbiei! AICI cea mai grea si cea usoara grupa pentru Romania

UEFA a anuntat componenta celor patru divizii valorice pentru Liga Natiunilor, pe baza coeficientului national de la incheierea grupelor europene de calificare la Cupa Mondiala din 2018.

Romania va evolua in liga C, din care fac parte si Ungaria, Scotia, Slovenia, Grecia, Serbia, Albania, Norvegia, Muntenegru, Israel, Bulgaria, Finlanda, Cipru, Estonia si Lituania.

Echipele vor fi impartite in trei grupe de patru selectionate si una de trei. Castigatoarele grupelor vor promova in divizia B, iar echipele de pe ultimul loc vor retrograda in divizia D. Cele mai bune patru echipe care nu obtin calificarea la Euro-2020 vor juca un baraj in martie 2020, la care se va pune in joc un loc la turneul final.

Cea mai grea grupa pentru Romania: Serbia, Grecia, Norvegia

Cea mai usoara grupa: Estonia, Cipru, Lituania

In divizia A vor juca Germania, Portugalia, Belgia, Spania, Franta, Anglia, Elvetia, Italia, Polonia, Islanda, Croatia si Olanda. Acestea vor fi repartizate in patru grupe de cate trei echipe.

In divizia B vor evolua Austria, Tara Galilor, Rusia, Slovacia, Suedia, Ucraina, Irlanda, Bosnia-Hertegovina, Irlanda de Nord, Danemarca, Cehia si Turcia, de asemenea in patru grupe de cate trei echipe.

Divizia D va fi formata din Azerbaidjan, Macedonia, Belarus, Georgia, Armenia, Letonia, Insulele Feroe, Luxemburg, Kazahstan, Moldova, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino si Gibraltar (patru grupe de cate patru).

Liga Natiunilor este o competitie destinata echipelor nationale, care va inlocui in mare parte meciurile amicale. Faza grupelor va avea loc din septembrie 2018 pana in noiembrie 2018, iar Final Four (numai pentru Divizia A) in iunie 2019. Castigatoarele grupelor din Diviziile B, C, D promoveaza, echipele clasate pe ultimele locuri in fiecare grupa in Diviziile A, B, C retrogradeaza. Ierarhia Ligii Natiunilor va oferi capii de serie la preliminariile europene ale turneelor finale ale CE si CM, dar si patru din cele 24 de echipe participante la Euro-2020.