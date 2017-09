UEFA a anuntat cand trage la sorti grupele pentru Euro 2020! Emotii MAXIME pentru Romania

Drumul nationalei in Liga Natiunilor si in preliminariile Euro 2020 este in direct la PRO TV si PRO X!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

UEFA a anuntat ca tragerea la sorti a grupelor preliminariilor Campionaturlui European din 2020 va avea loc pe 2 decembrie 2018 la Convention Center din Dublin.

Cele 55 de echipe nationale vor fi impartite in zece grupe de cate cinci si sase echipe. Castigaoarele celor 10 grupe si echipele clasate pe locul secund se vor califica la turneul final, organizat in 13 orase europene, intre care se numara si Bucurestiul. Ultimele patru reprezentative care vor ajunge la Euro-2020 vor fi stabilite in urma unei nou-infiintate competitii, Liga Natiunilor.

Preliminariile se vor disputa intre lunile martie si noiembrie 2019. Cele patru nationale care vor obtine locurile pentru CE din Liga Natiunilor vor fi cunoscute in martie 2020.



Turneul final va avea loc intre 12 iunie si 12 iulie 2020 si va marca 60 de ani de la infiintarea Campionatului European.



In afara Bucurestiului, orasele care vor gazdui partide de la Euro 2020 sunt Londra, Dublin, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bruxelles, Budapesta, Copenhaga, Glasgow, Munchen, Roma si Sankt Petresburg.

Pe Arena Nationala din capitala Romaniei se vor juca trei meciuri din faza grupelor turneului final si o partida din optimi.



News.ro